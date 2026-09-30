  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu davasında 8 milyon dolarlık çarpıcı beyan: “Çaresizlikten verdik” Almanya’dan AB’ye dikkat çeken çağrı: “Türkiye’ye ihtiyacımız var” Katz’tan sınır tanımayan suikast tehdidi! “Yurt dışındakiler de hedefte” Ülkede müslüman sayısı artınca direnemediler: İki dini bayram resmi tatil ilan edildi Süresiz nafaka resmen iptal edildi! 30 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 30 Eylül 1964: Mustafa Halim Özyazıcı'nın vefatı (XX. yüzyılın büyük Türk hattatı) Yemen ordusundan 24 saatte 414 operasyon açıklaması Katar’dan Netanyahu’ya sert çıkış: Kırmızı çizgiyi aştı İran'da aradığını bulamadı! Trump güçsüz ülkeye yükleniyor
Gündem Teknofest’te katılanlar hayran kaldı: Polislerden gökyüzünde müthiş şov
Gündem

Teknofest’te katılanlar hayran kaldı: Polislerden gökyüzünde müthiş şov

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığı ekipleri, TEKNOFEST Güneydoğu'da ortak helikopter gösterisi gerçekleştirdi.

Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterle festival alanı üzerinde süzülen özel harekat polisleri, sarkıtılan iplerin üzerinde tutundu. Yerli üretim T-70 helikopter ile gerçekleştirilen gösteride Türk Bayrakları da havada dalgalandı. Helikopterden iplere tutunarak ay-yıldızlı bayrak eşliğinde alandaki binlerce vatandaşı selamlayan kahraman timlerin bu tehlikeli ve gurur dolu şovu, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da açıldı, GAP Havalimanı'nda on binler kuyruğa girdi
TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da açıldı, GAP Havalimanı'nda on binler kuyruğa girdi

Teknoloji

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da açıldı, GAP Havalimanı'nda on binler kuyruğa girdi

Düşman telsizine sahte sinyal gönderebilen öğrenci projesine TEKNOFEST'te ödül
Düşman telsizine sahte sinyal gönderebilen öğrenci projesine TEKNOFEST'te ödül

Teknoloji

Düşman telsizine sahte sinyal gönderebilen öğrenci projesine TEKNOFEST'te ödül

TEKNOFEST Güneydoğu’da milli İHA rüzgarı: Bayraktar AKINCI’nın şovu hayran bıraktı
TEKNOFEST Güneydoğu’da milli İHA rüzgarı: Bayraktar AKINCI’nın şovu hayran bıraktı

Teknoloji

TEKNOFEST Güneydoğu’da milli İHA rüzgarı: Bayraktar AKINCI’nın şovu hayran bıraktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23