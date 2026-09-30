Portekiz'den Al-Musrati için flaş borç açıklaması! Gündemi altüst edecek gelişme...
Beşiktaş bir türlü bu oyuncudan kurtulamıyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş bir türlü bu oyuncudan kurtulamıyor...
Beşiktaş ve Braga arasında Al Musrati krizi yaşanıyor...Demir Ege Tıknaz sayesinde Beşiktaş kasasına 500 bin Euro girse de Al Musrati konusunda siyah-beyazlı kulüp borçlu çıktı.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya 4-1 kaybettiği maç sonra gözler Beşiktaş'a çevrildi. Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz, İtalya maçında sonradan oyuna dahil oldu. 22 yaşındaki futbolcunun oyuna dahil olmasıyla bonus maddesi devreye girdi.
Bilindiği üzere Demir Ege için Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Braga, genç futbolcunun sözleşmesine milli takımda 3 maçta süre bulması durumunda 500 bin euro'luk bir bonus maddesi de eklemişti.
Öte yandan Beşiktaş ve Braga arasında bir de Al Musrati sorunu var. A Bola'da yer alan haberde, "Beşiktaş ve Braga arasında henüz kapatılmamış hesaplar var." denildi ve Beşiktaş'ın, Al-Musrati transferinden dolayı Braga'ya hala 2 milyon euro ödemesi olduğu yazıldı. Al-Musrati, Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer olmuştu. Portekiz basınında yer alan haberde, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde 2.5 milyon euro'ya kadar da bonus maddeleri ve Beşiktaş'ın Portekiz ekibine 2 milyon euro ödemesi olduğu belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23