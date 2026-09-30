Portekiz'den Al-Musrati için flaş borç açıklaması! Gündemi altüst edecek gelişme...

Öte yandan Beşiktaş ve Braga arasında bir de Al Musrati sorunu var. A Bola'da yer alan haberde, "Beşiktaş ve Braga arasında henüz kapatılmamış hesaplar var." denildi ve Beşiktaş'ın, Al-Musrati transferinden dolayı Braga'ya hala 2 milyon euro ödemesi olduğu yazıldı. Al-Musrati, Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer olmuştu. Portekiz basınında yer alan haberde, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde 2.5 milyon euro'ya kadar da bonus maddeleri ve Beşiktaş'ın Portekiz ekibine 2 milyon euro ödemesi olduğu belirtildi.