Tarihte bugün: Siyonist vahşet! Muhammed Durra'nın şehadeti

İkinci İntifada’nın ilk günlerinde, 30 Eylül 2000’de Gazze’de 12 yaşındaki Muhammed Durra, babasının kucağında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Kameraların kaydettiği vahşet, işgalci İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmünün ve çocukların dahi ateş altında kaldığı işgal düzeninin sembollerinden biri hâline geldi.

İkinci İntifada’nın ilk günlerinde, 30 Eylül 2000’de Gazze’de 12 yaşındaki Muhammed Durra babası Cemal Durra ile birlikte terörist İsrail tarafından yoğun ateşin ortasında kaldı. Baba ile oğul, kurşunlardan korunmak için beton bir engelin arkasına sığındı. Cemal Durra oğlunu korumak için bedenini siper ederken ateş devam etti. Muhammed Durra babasının yanında şehit düştü, Cemal Durra ise ağır yaralandı.

Kameralar bütün bu vahşeti saniye saniye kaydetti. Küçük Muhammed’in korkuyla babasına sığındığı, babasının ise oğlunu korumaya çalıştığı görüntüler kısa sürede bütün dünyaya yayıldı. Filistinli bir çocuğun babasının kollarında can verdiği o anlar, işgalci Yahudi rejimin Filistin halkına yönelik şiddetinin hafızalara kazınan görüntülerinden biri oldu.

Muhammed Durra’nın şehadeti Filistin’de büyük bir infiale yol açtı. Henüz 12 yaşındaki bir çocuğun kurşunların hedefi olması, İkinci İntifada boyunca Filistin direnişinin sembollerinden biri hâline geldi. Muhammed’in fotoğrafı meydanlarda, duvarlarda ve afişlerde yer aldı; adı Filistin halkının işgale karşı mücadelesiyle birlikte anıldı.

Aradan 26 yıl geçti. Muhammed Durra’nın babasına sığındığı o görüntüler hâlâ hafızalarda. Üstelik 2000 yılında dünyanın gözleri önünde yaşanan vahşet geçmişte kalmadı. Gazze’de çocuklar bugün de bombardımanların ve saldırıların hedefi oluyor.

Muhammed Durra’nın şehadeti, Filistin’de nesillerdir süren işgalin çocuklara kadar uzanan ağır bedelinin sembollerinden biri olarak tarihe geçti. 30 Eylül 2000’de kameraların kaydettiği o birkaç dakika, işgalin Filistin halkına yaşattığı zulmün unutulmayan görüntülerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Baran Dergisi