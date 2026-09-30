Dubai-Tel Aviv seferinde alarm: İsrail uçağında kaçırma kodu verildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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150’den fazla kişiyi taşıyan Dubai-Tel Aviv’e giden İsrail uçağında kaçırma kodu alarmı verildi. Öte yandan, İsrail Başbakanı'nın sözcüsü pilotların kavga ettiğini, olayın kaçırılma eylemi olmadığını açıkladı.
150'den fazla kişiyi taşıyan Dubai-Tel Aviv'e giden İsrail uçağında kaçırma kodu alarmı verildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı.
Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.
Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.
İsrail basını, İsrail savaş uçaklarının havalandığını, uçakta 180 İsraillinin olduğunu bildirdi.
Tel Aviv'e giden uçağın Suudi Arabistan'a yönlendirildiği belirtildi.
"KAÇIRILMA EYLEMİ DEĞİLDİR"
Öte yandan İsrail Başbakanı'nın sözcüsü pilotların kavga ettiğini, olayın kaçırılma eylemi olmadığını belirtti.
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