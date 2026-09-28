İki teker üstünde umreye: Düzceli iki arkadaş yola koyuldu

"1 YIL BOYUNCA SINIR KAPILARINDAKİ SÜRECİ ARAŞTIRDIM": Duran, motosiklet tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, "Motosiklet tutkusu benim için ulaşım aracı dışında bir tutku. Yaklaşık 40 yıldır motosiklet kullanıyorum." dedi. Umreye motosikletiyle gitmek için yaklaşık 1 yıldır sınır kapılarındaki süreci araştırdığını anlatan Duran, "Suriye'ye araç, motosiklet trafiği açıldıktan sonra bu işe karar verdim. 1 yıldan beri düşünüyordum, 2 ay önce de İsmail arkadaşımla tanıştım ve kısa sürede bunu kararlaştırdık." diye konuştu. Duran, kendilerini meşakkatli bir yolculuğun beklediğini, can güvenlikleri için yolculuk boyunca tüm trafik kurallarına riayet edeceklerini, gece ve yağışlı havalarda motosiklet sürmeyeceklerini ifade etti. Yolculuğu 3 günde tamamlamayı planladıklarını ve gidiş-geliş toplamda yaklaşık 7 bin kilometre yol katedeceklerini belirten Duran, "Düzce çıkışlı, Cilvegözü-Suriye girişli olacak. Ürdün üzerinden Lübnan, Kızıldeniz derken Suudi Arabistan'a ulaşmayı düşünüyoruz. İhramlarımızı aldık, motosikletlerimiz de hazır. Umre görevimizi yapıp döneceğiz inşallah." diye konuştu.