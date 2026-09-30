İmamoğlu davasında 8 milyon dolarlık çarpıcı beyan: “Çaresizlikten verdik”

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı davada dikkat çeken ifadeler mahkeme tutanaklarına yansıdı.

Duruşmada savunma yapan özel hastane yöneticisi Mehmet Fatih Bozkurt, Şişli’deki hastane binasının proje ve izin sürecinde yaşadıklarını anlattı.

“BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YÖNLENDİRDİ”

Savcının sorularını yanıtlayan Bozkurt, Adem Altıntaş isimli kişinin süreçte aracı olduğunu söyledi.

Bozkurt’un anlatımına göre kendilerini Altıntaş’a Şişli Belediye Başkan Yardımcısı “İlker Bey” yönlendirdi.

Tarafların İstanbul’un çeşitli noktalarında görüştüğünü belirten Bozkurt, ilk aşamada kültür binası ve belediyenin temizlik hizmetlerinde kullanılacak araçlar gibi taleplerle karşılaştıklarını, bunları yüksek buldukları için kabul etmediklerini anlattı.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Mehmet Fatih Bozkurt, yaşanan sıkıntılar üzerine yönetim kurulu başkanlarının Ekrem İmamoğlu’ndan randevu aldığını söyledi.

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede İmamoğlu’nun yetkinin dönemin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’da olduğunu belirterek kendilerine yardımcı olunacağını söylediğini aktardı.

Hüseyin Bozkurt da Şahan ile görüşmesinde hastanenin yaklaşık bir yıldır açılamadığını, işe alınan yaklaşık bin kişi bulunduğunu ve ekonomik açıdan büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattığını ifade etti.

4 MİLYON DOLAR BELEDİYEYE, 4 MİLYON DOLAR ELDEN

Duruşmanın en dikkat çeken bölümü ise milyonlarca dolarlık ödemelere ilişkin beyanlar oldu.

Mehmet Fatih Bozkurt, Adem Altıntaş’ın daha sonra kendilerine yeniden döndüğünü ve taleplerin nakde çevrildiğini söyledi.

Bozkurt’un mahkemedeki anlatımına göre 4 milyon dolar Şişli Belediyesi hesabına bağış olarak yatırıldı.

Kalan 4 milyon doların ise Nurol Tower’daki ofisinde Adem Altıntaş’a elden teslim edildiğini ileri sürdü.

Hüseyin Bozkurt da belediyeye yapılan 4 milyon dolarlık ödemenin bankadan gönderildiğini, diğer 4 milyon doların ise elden verildiğini söyledi.

“GÖNÜL RIZASIYLA VERMEDİK”

Savcı, Hüseyin Bozkurt’a daha önceki ifadesinde kullandığı “bizden alınan haraç” sözünün ne anlama geldiğini de sordu.

Bozkurt, ödemenin kendi istekleriyle yapılmadığını belirterek hastanenin açılamaması nedeniyle ağır ekonomik baskı altında olduklarını anlattı.

Yatırımın tamamlandığını, kiraların işlemeye başladığını ve kredi kullanmaya devam ettiklerini söyleyen Bozkurt, kullandığı ifadeyi içinde bulundukları çaresizlikle açıkladı.

“PARAYI VERDİĞİMİZ GÜN PROJE ONAYLANDI” BEYANI

Savcının, ödeme sonrasında projenin ne zaman onaylandığını sorması üzerine Mehmet Fatih Bozkurt, projenin aynı gün onaylandığını söyledi.

Ancak davadaki savunma tarafı bu anlatıma itiraz ediyor. Resul Emrah Şahan’ın savunmasında, dosyadaki resmî işlem tarihlerinin ödeme ile izin arasında iddia edildiği biçimde “aynı gün” ilişkisi kurulamayacağını gösterdiği öne sürüldü. Ayrıca elden verildiği ileri sürülen 4 milyon dolar konusunda beyan dışında delil bulunmadığı savunuldu.

Dolayısıyla 8 milyon dolarlık ödeme anlatımı mahkeme huzurundaki sanık beyanlarına dayanırken, paranın rüşvet olduğu ve isnat edilen kişilerin cezai sorumluluğu yargılama sonucunda mahkeme tarafından karara bağlanacak.

İMAMOĞLU SORU YÖNELTMEDİ

Duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun Hüseyin Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’a herhangi bir soru yöneltmediği aktarıldı.

Davanın ilerleyen duruşmalarında milyonlarca dolarlık ödeme iddiasına ilişkin beyanların, banka kayıtlarının ve diğer delillerin mahkeme tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.