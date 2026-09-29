  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğalgaz hattına sabotaj saldırısı! 29 Eylül 1922: Halûk İpekten (Divan Edebiyatı Araştırmacısı, Edebiyat Tarihçisi) 'İran savaşı Avrupa'yı mahvetti!' ABD 23 yıl sonra Irak'tan çekileceğini duyurdu, Barzaniler itiraz etti! Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu 29 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Yahşihan Belediyesi'ne operasyon! 15 şüpheli tutuklandı Suriye’nin güneyinde Siyonist terörü Putin imzayı attı! Asker sayısı yükseldi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda tutuklama kararı
Gündem Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla
Gündem

Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Akın Gürlek'in avukatı harekete geçti: İddialar iftira, belgen varsa açıkla

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya attığı kira iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya attığı kira iddialarına sert tepki gösterdi. Adır, iddiaların tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını açıkladı. Gürlek ve eşinin lojmanda kaldığı ve başka bir konut kiralamadığı belirtilen açıklamada, “Elinde bir belge varsa derhal kamuoyuyla paylaş” çağrısı yapıldı.

 

“BAŞKA BİR KONUT KİRALANMADI”

Avukat Abdullah Adır tarafından yapılan açıklamada, Akın Gürlek ve eşinin Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği belirtilerek, başka bir konut kiralandığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi. Açıklamada, Şık’ın iddialarına karşı, “Elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır” çağrısı yapıldı.

 

HEM CEZA HEM TAZMİNAT DAVASI

Gürlek ailesinin kişilik haklarının ve itibarının hedef alındığını belirten Adır, Ahmet Şık hakkında iftira suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bununla birlikte, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası da açıldı.

 

“HESABI HUKUK ÖNÜNDE SORULACAK”

Avukat Abdullah Adır, açıklamasında Ahmet Şık’a yönelik “Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır.” ifadelerini kullandı.

Avukat Adır, açıklamasında söz konusu iddiaları “itibar suikastı” olarak nitelendirerek hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini bildirdi. Böylece Ahmet Şık’ın kamuoyuna taşıdığı iddialar, hem ceza soruşturmasının hem de hukuk davasının konusu haline geldi.

 

Bakan Akın Gürlek duyurdu: 2 sır perdesi daha aralandı
Bakan Akın Gürlek duyurdu: 2 sır perdesi daha aralandı

Gündem

Bakan Akın Gürlek duyurdu: 2 sır perdesi daha aralandı

Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasını genişletme sinyali
Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasını genişletme sinyali

Gündem

Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasını genişletme sinyali

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız!
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız!

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gayrimenkuller nooldu?

Gürlek önce Özgür Özel'in ifşa ettiği gayrimenkulleri açıklasın. Akit de haberini yapsın.

okur

ne oldu 13 tapu olmayan tapulari sorgulayan memurlari aldiniz ne oldu onlara mahkemeye ciktilarmi?özgur özeli mahkemeye verecekti sayin bakan verdimi?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23