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Gündem Karahasanoğlu: Erdoğan net bir çizgi çekti “Yanlış yapanla vedalaşırız”
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Karahasanoğlu: Erdoğan net bir çizgi çekti “Yanlış yapanla vedalaşırız”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Karahasanoğlu: Erdoğan net bir çizgi çekti "Yanlış yapanla vedalaşırız"

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fon soruşturmasının ardından AK Parti teşkilatına verdiği mesajları değerlendirdi. Karahasanoğlu, Erdoğan’ın “Devletin ve milletin malına el uzatanla bizim işimiz olamaz” ve “Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşırız” sözlerini öne çıkardı.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarını mercek altına aldı.

Karahasanoğlu, Erdoğan’ın konuşmasını AK Parti’nin kuruluş çizgisi, teşkilat anlayışı ve parti içinde yanlış yaptığı belirlenen isimlere karşı takınılacak tutum açısından değerlendirdi.

“DEVLETİN MALINA EL UZATANLA İŞİMİZ OLAMAZ”

Yazısında Erdoğan’ın AK Parti'nin kişilere bağlı bir hareket olmadığı yönündeki sözlerine dikkat çeken Karahasanoğlu, özellikle şu mesajı öne çıkardı:

“Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olamaz.”

Karahasanoğlu, bu sözleri fon soruşturması üzerinden başlayan tartışmalar bakımından önemli bulduğunu yazdı.

KARAHASANOĞLU: ERDOĞAN NET BİR ÇİZGİ ÇEKTİ

Erdoğan'ın, “Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” açıklamasını da aktaran Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı'nın partiye geçmişte hizmet etmiş olmanın yanlışlar karşısında dokunulmazlık sağlamayacağı mesajı verdiği görüşünü dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında Erdoğan'ın, “Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık” sözlerine de dikkat çekerek AK Parti'nin kuruluşunda yoksulların ve dezavantajlı kesimlerin haklarını savunma iddiasının bulunduğunu vurguladı.

Karahasanoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarını CHP ve diğer siyasi partilerin yolsuzluk iddiaları karşısındaki tutumlarıyla da karşılaştırarak, AK Parti yönetiminin fon soruşturmasında ortaya koyduğu yaklaşımın farklı olduğunu ortaya koydu.

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Yorumlar

Adem Abdullahoğlu

Oh ne güzel Yanlış yapıp milletin yetimin parasına çökenlere güle güle demek Kul hakkını telafi etmez İçeriye atacaksınız
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