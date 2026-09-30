Katz’tan sınır tanımayan suikast tehdidi! “Yurt dışındakiler de hedefte”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabilecek yeni bir açıklama geldi.

Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yayımladığı video mesajda, İsrail’in yalnızca Gazze’de değil, başka ülkelerde bulunan Hamas yöneticilerini de hedef alabileceğini açıkladı.

“YURT DIŞINDAKİ HAMAS LİDERLERİ DE HEDEFTE”

Katz, Kassam Tugayları’nın Kuzey Gazze’deki komutanlarından İzzeddin el-Beyk’in öldürüldüğü saldırıya ilişkin konuşurken tehdidin sınırlarını Gazze’nin dışına taşıdı.

“Yurt dışındaki Hamas liderleri de hedefte” diyen Katz, İsrail’in Hamas yöneticilerine yönelik operasyonlarını başka ülkelerin topraklarında da sürdürme niyetini ortaya koydu.

DOHA SALDIRISINI HATIRLATIP YENİDEN TEHDİT ETTİ

Katz’ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise Katar’a yönelik sözleri oldu.

İsrail, 9 Eylül 2025’te Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın müzakere heyetini hedef alan bir saldırı gerçekleştirmiş ancak hedef aldığı üst düzey isimleri öldürememişti.

Katz, söz konusu saldırıya açıkça gönderme yaparak Hamas yöneticilerinin o saldırıdan kurtulduğunu ancak yeni bir girişimde aynı sonucun yaşanmayacağını söyledi.

İsrailli Bakan’ın açıklaması, Tel Aviv yönetiminin hedef aldığı kişileri başka devletlerin sınırları içerisinde vurma seçeneğini masada tuttuğunu bir kez daha ortaya koydu.

GAZZE’DE BİR BİNA DAHA VURULDU

Katz’ın tehditleri Gazze’deki yeni saldırılarla aynı dönemde geldi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Nasr Mahallesi’ndeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında İzzeddin el-Beyk’in yanı sıra bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail yönetimi el-Beyk’i 7 Ekim 2023 saldırılarının planlanmasında rol almak ve savaşçı toplamakla suçlarken, Filistinli kaynaklar da el-Beyk’in saldırıda öldüğünü doğruladı.

TEHDİT GAZZE SINIRLARINI AŞTI

Katz’ın sözleri, İsrail’in askeri operasyonlarının başka ülkelerin topraklarına taşınması ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Doha saldırısını örnek göstererek yurt dışındaki Hamas yöneticilerine yeni saldırılar yapılabileceğinin açıkça dile getirilmesi, yalnızca Gazze açısından değil, Hamas yöneticilerinin bulunduğu ülkelerin egemenliği ve bölgesel güvenlik açısından da tartışma yaratabilecek nitelikte.

Gazze’de saldırılar devam ederken İsrail yönetiminin şimdi de “yurt dışındaki liderler” mesajıyla hedef alanını genişletmesi, bölgede yeni gerilimlerin kapısını aralıyor.