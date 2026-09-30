Türkiye’den Afganistan’a şifa eli! Diyarbakırlı doktor Sümeyye Özlen mazlumların yarasına merhem oluyor

Türkiye’den binlerce kilometre uzakta, Afganistan’da şifa bekleyen insanların yardımına Türk doktorlar yetişiyor.

TİKA ve Yeryüzü Doktorları öncülüğünde bölgeye gönüllü olarak giden sağlık ekipleri, imkânların sınırlı olduğu bölgelerde hastaları muayene ediyor, tedavilerini gerçekleştiriyor ve gerekli durumlarda cerrahi müdahalelerde bulunuyor.

Bu gönüllülerden biri de Diyarbakırlı doktor Sümeyye Özlen.

Özlen’in Afganistan’daki gönüllü hekimlik günlerinden kesitlerin yer aldığı video, Türk doktorların bölgedeki yoğun mesaisini gözler önüne seriyor.

GÜN SABAH 07.50'DE BAŞLIYOR

Videoda Özlen'in Afganistan'daki bir günü adım adım anlatılıyor.

Görüntülere göre gün sabah 07.50'de kahvaltıyla başlıyor. Ardından sağlık ekibi hastaların bulunduğu merkeze hareket ediyor.

Saat 08.30'da vizitlere başlayan gönüllü doktorlar, tedavi gören hastaların durumlarını kontrol ediyor.

Bir sonraki aşamada ise yeni hastaların değerlendirilmesine geçiliyor.

HASTALAR TEK TEK MUAYENE EDİLİYOR

Videoda Özlen'in özellikle çocuk hastalarla ilgilendiği anlar dikkat çekiyor.

Saat 12.10'da öğle arasında bile bahçede ayakta muayenenin sürdüğü görülüyor.

Görüntüler, gönüllü hekimliğin yalnızca belirlenen mesai saatlerinden ibaret olmadığını ortaya koyuyor. Doktorların karşılarına çıkan hastalarla ilgilenmeye devam ettiği görülüyor.

SERVİSTEKİ HASTALARA ZİYARET

Saatler 15.40'ı gösterdiğinde çalışma henüz bitmiş değil.

Özlen ve beraberindeki sağlık ekibi bu kez serviste tedavisi devam eden hastaları ziyaret ediyor.

Doktorlar, gün içerisinde muayene ve kontrollerin yanı sıra hastaların tedavi süreçlerini de yakından takip ediyor.

ACİL MÜDAHALE: “ÖMER CAN'A MÜDAHALE ETMEYE GELİYORUZ”

Videonun ilerleyen bölümünde çalışma temposunun arttığı görülüyor.

Saat 13.15'i gösteren bir kesitte ekrana,

“Ömercan'a müdahale etmeye geliyoruz”

notu düşülüyor.

Bir başka görüntüde ise ameliyathane ortamında hastanın durumunun stabil hale getirildiği aktarılıyor.

Böylece yaklaşık bir dakikalık video, gönüllü Türk doktorların Afganistan'daki mesaisinin küçük bir bölümünü gözler önüne seriyor.

BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTA TÜRKİYE'NİN ŞİFA ELİ

Görüntülerde kimi zaman bir çocuğun muayenesi, kimi zaman servisteki hastaların kontrolü, kimi zaman da acil müdahale telaşı var.

Ancak bütün görüntülerin ortak noktasında aynı gönüllülük anlayışı bulunuyor.

Türkiye'den Afganistan'a giden hekimler, mesleklerini yalnızca bir görev olarak değil, ihtiyaç sahibine ulaşmanın bir yolu olarak da görüyor.

Diyarbakırlı doktor Sümeyye Özlen'in kamerasına yansıyan bir günlük çalışma da Türkiye'den Afganistan'a uzanan bu şifa yolculuğunun dikkat çeken örneklerinden biri oldu.