Önder Karaveli kimdir? Önder Karaveli aslen nereli? Önder Karaveli hangi takımları çalıştırdı?

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, “Bütün yöneticilerin görüşleri, başkanımızın yorumları, akabinde birkaç isim daha gündeme geldi. Bunlarla alakalı daha da detaylı çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üzerine yaptığımız çalışmalar bitene kadar da Önder hocamızla devam edeceğiz” dedi.

Önder Karaveli kimdir?

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Şebinkarahisarlı olan Önder Karaveli, teknik adamlık kariyerinin büyük bir bölümünü Beşiktaş'ta geçirdi. Karaveli, 2000 yılında Siyah Beyazlı ekibe katıldı, altyapıda çalıştı, aynı zamanda futbol okulları sorumluluğu görevini üstlendi.

Önder Karaveli hangi takımları çalıştırdı?

Kara Kartal'da U17, U19 ve U21 takımlarını çalıştıran Karaveli, 2007 yılında Siirtspor'un başına geçti, ardından 2009 yılında Kasımpaşa U21'in başına geçti. 2012'de Beşiktaş'a dönen ve U21'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3 yıl çalışmasının ardından 2015'te Başakşehir altyapısına geçti, 2016'da Dardanelspor, 2017'de Kestel Belediyespor'da A Takım Teknik Direktörü olarak çalıştı.

2018 ve 2019'de bir kez daha Başakşehir altyapısında çalışan, 2020'de Azerbaycan ekibi Karabağ'da kısa süre görev alan Karaveli, Temmuz 2021'de Beşiktaş'a döndü. Son olarak U19 Takımı'nı çalışan başarılı antrenör, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü olarak kariyerine devam edecek.

Önder Karaveli'nin pro lisansı var mı?

Önder Karavelr, UEFA-Pro lisans sahibi. Önder Karaveli, Beşiktaş'ta görev aldığı dönem boyunca takımın başında çıkabilecek, yedek kulübesinde yer alabilecek ve maç sonları basın toplantılarına katılabilecek.