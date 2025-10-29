ÖNDER, İslam İktisadı Eğitim Ödülü’nün sahibi oldu

İslam iktisadı ve İslami finans alanında sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçlayan Finans Genç projesi, “İslam İktisadı Eğitim Ödülü”nün sahibi oldu. İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından verilen ödülü ÖNDER İmam Hatipliler Derneği adına Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek aldı.

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından düzenlenen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Zirvede İslam iktisadı alanında çalışan kişi ve kurumlara da ödüller verildi.

Hedef Türkiye’yi finans merkezi haline getirmek

Programda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu; “İstanbul Finans Merkezi’nin uzun vadeli hedefi, Türkiye’yi uluslararası ölçekte bir finans merkezi haline getirmektir” dedi. Faizsiz bir ekonomi hayaline ulaşmak isteyen bir toplulukta karz-ı hasen kurumlarının önemine değinen Dağlıoğlu, bu kurumların yaygınlaşması temennisinde bulundu. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır da Türkiye’nin finans merkezi olması konusunda “Türkiye İslami finansın merkezi olma potansiyeline sahiptir. Bu yüzden başlıca sosyal finans alanları olmak üzere kapsayıcı bir mevzuata ihtiyaç vardır” ifadesini kullandı.

İnsanı ve emeği gözetecek bir model

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner ise yaptıkları çalışmalarda ekonomik sistemlerin adaletsizliklerini minimize edecek şekilde, insanı ve emeği gözetecek bir iktisat modelinin gelişimini hedeflediklerini söyledi. Öner, Türkiye’nin katılım finans alanında küresel bir merkez olma iddiasıyla yol aldığını, Malezya ve Körfez ülkeleriyle beraber bu alandaki çalışmalarla adından söz ettirmeye başladığını belirtti.

Akademiden Zirveye

İKAM Direktörü Melih Turan da İslam İktisadı atölyesi olarak başlayan etkinliği, geçen yıl itibarıyla hem akademiye hem de zirveye dönüştürdüklerini ifade etti. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle sanıyorum ki İslam İktisadıyla alakalı işlenmedik bir konu, tartışılmadık bir mesele kalmadı. Bugün 3 lisans bölümü, 12 araştırma merkezi ve 20’den fazla lisansüstü programımız var.”

Ödüller sahiplerini buldu

Programda farklı alanlarda kişi ve kurumlar, ödüllerin sahibi oldu. “İslam İktisadı Katkı Ödülü” Prof. Dr. Hamdi Döndüren’e; “İslam İktisadı Araştırma Ödülü” Doç. Dr. Necmettin Güney’e; “İslam İktisadı Tez Ödülü” Dr. Safa Yıldıran’a; “İslam İktisadı Eğitim Ödülü” ise Finans Genç Projesiyle ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne verildi.

Finans Genç nedir?

İstanbul, Ankara ve Konya’daki üniversite öğrencilerine yönelik olarak İslam İktisadı, İslami Sermaye Piyasaları ve İslami Finansal Teknolojiler alanlarında atölye çalışmaları yürüten bir eğitim programıdır. Proje, katılımcılara hem akademik hem sosyal hem de sektörel gelişim desteği sunmayı amaçlamaktadır.

250 mezunu var

Hedefi; eğitim programları, sosyal etkinlikler, sektör buluşmaları, zirveler ve yurt dışı deneyimleri aracılığıyla İslami finans bilincini güçlendirmek, bu alandaki akademik ve sektörel çalışmaları desteklemek, uluslararası piyasada etkin rol alabilecek donanımlı insan kaynağı yetiştirmektir. 2022 yılında başlayan projeden bugüne kadar 250 üniversite öğrencisi mezun oldu, 150 öğrencinin ise eğitimi devam ediyor.