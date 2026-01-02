  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Savunma sanayi tesisleri vuruldu
Haber Merkezi

Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Karadeniz'i saran savaş artarak devam ederken ederken bölgedeki son saldırıda askeri ve savunma tesisleri vuruldu.

#1
Foto - Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor.

#2
Foto - Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus topraklarındaki terör saldırılarına cevaben Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.

#3
Foto - Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Bombardımanlarda Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığını bildiren bakanlığın açıklamasına göre yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 6 grup bombardımanı düzenlendi.

#4
Foto - Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Bombardımanlar sonucunda Ukrayna'da belirlenen savunma sanayi işletmeleri, orduyu besleyen enerji tesisleri, ulaştırma ve liman tesisleri, füze motoru bileşenleri üreten işletmeler, uzun menzilli İHA imalathaneleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.

#5
Foto - Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Son bir haftada Ukrayna ordusu 9 bin 65 askerini daha kaybederken, Rus ordusu 9 yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.

