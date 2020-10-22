ÖNDER eski Başkanı İbrahim Solmaz’ın annesi Hacı Gülsen Solmaz Hakk’a yürüdü

ÖNDER eski Başkanı ve Başkanlar Kurulu üyesi İbrahim Solmaz’ın annesi Hacı Gülsen Solmaz vefat etti. Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınan Solmaz, Edirnekapı Mısır Tarlası Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazının ardından ülke genelindeki imam hatiplerde okunan 115 hatmi şerifin duası yapıldı.

Cenaze törenine ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, ÖNDER Genel Başkan Danışmanları Sabri Otağ ve Mehmet Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, İmam hatip mezun dernekleri başkanları da katıldı.

115 hatmi şerifin duası yapıldı

Cenaze namazının ardından ülke genelindeki imam hatiplerde okunan 115 hatmi şerifin duası yapıldı.

İmam Hatiplerin hakkını savunmuştu

İbrahim Solmaz, 1979-1985 yılları arasında ÖNDER’in başkanlığını yapmıştı. İmam hatipler ve Türkiye için zorlu bir süreçte, darbe yıllarında gençlerin eğitimini ve imam hatiplerin hakkını savunmuştu. Solmaz, ikinci kez de 1990-2005 yıllarında başkanlığa gelmişti. Bu dönemde ise 28 Şubat, katsayı adaletsizliği, başörtüsü sorunu ve imam hatiplerin orta kısımlarının kapatılması yaşanmıştı. ÖNDER, hem alanda protestolarla hem de hükümet nezdinde yaptığı girişimler ve görüşmelerle gençlerin haklarının ellerinden alınmaması için mücadele etmişti.