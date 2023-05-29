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Siyaset Önder Aksakal'dan seçim mesajı!
Siyaset

Önder Aksakal'dan seçim mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 22:24:00 -
Önder Aksakal'dan seçim mesajı!

Cumhur İttifakı üyelerinden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kaydettiği video mesajla kutladı.

"Küresel emperyal sistem, başta ABD stratejileri ve AB politikaları Türkiye’de duvara toslamıştır." ifadelerini kullanan Aksakal, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Atatürk’ün bize hedef olarak gösterdiği tam bağımsız Türkiye hedefine emin adımlarla gidecektir.

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