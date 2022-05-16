Önder Aksakal’dan İsveç ve Finlandiya’ya tepki

Yeni Akit/Ankara

Finlandiya ve İsveç’in NATO başvurusuna DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tepki göstererek bu ülkelerin terör örgütü üyelerini teslim etmeden NATO'ya kabul edilmemeleri gerektiğini belirtti.

Aksakal açıklamasında;



Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine katılmak isteği tek başına Rusya tehdidinden korunmak olarak algılanır ve Türkiye olarak bunun gerçekleşmesine rıza gösterilirse, 1980’de darbeci Kenan EVREN’in Yunanistan’ın NATO’ya dönüşüne rıza göstermesi sonrasında oluşan sonuçların tekrarını yaşamak zorunda kalacaktır.

ABD bu konuda sabıkalıdır! Bugün, terör örgütlerini yaratan ve besleyen bir numaralı devlet ABD’dir.



Özellikle PKK/PYD/DHKP-C/FETÖ gibi terör örgütlerini kendi topraklarında barındıran, koruyup kollayan ülkelerin başında Hollanda, Almanya, Belçika gelmekle beraber kendi elimizle yeniden üyeliğe kabulünü sağladığımız Yunanistan bile bu terör örgütlerinin hamisi durumundadır.



İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınmak istenmesine esasen en kararlı karşı duruşu Türkiye’nin göstermesi gerekir.



Milli birliğimizi ve ulusal bütünlüğümüzü hedef almış bu terör örgütlerinin tamamen tasfiyesi sağlanmadan böyle bir talebe rıza gösterilmesi, darbeci Kenan Evren’in ihanetiyle eşdeğer olur ki; bunu tarih affetmez!



Dolayısıyla; öncelikle NATO’nun terör destekçiliğinden vazgeçmesi, beraberinde PKK/PYD/DHKP-C ve FETÖ elebaşlarının tamamının Türk adaletine teslim edilmesinden sonra vaki talep yeniden değerlendirmeye alınmalıdır.



Aksi halde Türkiye’nin NATO üyeliğinde kalmasının mantıklı bir izahı da olmayacaktır.“ ifadelerini kullandı.