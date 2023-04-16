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Siyaset Önder Aksakal: Yaşasaydı Ecevit de Cumhur İttifakı'nda olurdu
Siyaset

Önder Aksakal: Yaşasaydı Ecevit de Cumhur İttifakı'nda olurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-16 13:50:00 - 2023-04-16 13:51:12

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anayasa'nın ilk 4 maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmayı öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" dedi.

14 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı'yla girmeye karar veren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

TV100'de açıklama yapan Aksakal, "Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti" dedi.

Bu kuralın merhum Bülent Ecevit tarafından getirildiğini kaydeden Aksakal, "Millet İttifakı'nın bu ilk dört maddeyle sorunu var. Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" ifadelerini kullandı.

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