Önder Aksakal: Yaşasaydı Ecevit de Cumhur İttifakı'nda olurdu

14 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı'yla girmeye karar veren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

TV100'de açıklama yapan Aksakal, "Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti" dedi.

Bu kuralın merhum Bülent Ecevit tarafından getirildiğini kaydeden Aksakal, "Millet İttifakı'nın bu ilk dört maddeyle sorunu var. Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" ifadelerini kullandı.