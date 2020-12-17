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Gündem Öncelik mülteci ve mazlumlar olmalı
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Öncelik mülteci ve mazlumlar olmalı

OECD’nin kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü programına mesaj gönderen Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgınına vurgu yaparak, “Uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:33:00 -
Öncelik mülteci ve mazlumlar olmalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü programına video mesaj gönderdi.

Türkiye'den örnek dayanışma

Türkiye’nin başlangıcından itibaren üyesi olduğu teşkilatın kuruluşunun 60’ıncı yıldönümünü tebrik eden Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD’de etkin bir iş birliği ve dayanışma sergiliyoruz. Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır.”

Salgın bize hatırlattı

Kovid-19 salgınının ne kadar kırılgan bir dünyada yaşandığını ve insanların birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk.”

Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarının hem özel sektörün yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

Elinizi taşın altına koyun

“Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kriz halinde hayata geçirilen bu iş birliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğim üzere, uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Genel Sekreteri, hizmet döneminde Teşkilat’a etkin şekilde yön verip, üye ülkeleri, ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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