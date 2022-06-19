Önce Yeneroğlu sonra müdür yanlış yaptı! Medya tartışmanın başını kesip Emniyet'i hedef aldı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu hakkında, görevli memura yönelik tahrik, hakaret ve tehditten suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

DEVA Partili Yeneroğlu ile bir emniyet mensubu arasında Ankara Kızılay'da tartışma yaşanmıştı. CHP yandaşı medya, tartışmaya ait görüntülerin başını sonunu keserek emniyet mensubu hakkında linç kampanyası başlattı.

Görüntüleri kırpıp servis ettiler!

Ortaya çıkan görüntülerde, Mustafa Yeneroğlu'nun bir eli cebinde polis memurunu tahrik edici ifadeler kullanarak meydan okuduğu, emniyet müdürünün defalarca Yeneroğlu'nu uyardığı, en sonunda da aynı tonda karşılık verdiği anlar yer aldı.

Önce vekil, ardından da müdürün yanlış yaptığı olay medyada başı kesilerek yayınlanınca Yeneroğlu haklı pozisyonuna getirildi.

Emniyet'ten suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara’da Somalililerin restoranlarına yapılan denetimde çıkan gerginlikle ilgili polislerin uyarıldığını, Mustafa Yeneroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Polis Teşkilatına uzun zamandır sistematik şekilde saldırıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ekiplerinin Kızılay'daki denetimi esnasında bir iş yerinin tabelası ile ruhsattaki ismin farklı olduğunun, tabelanın TSE standartlarına uymadığının tespit edildiği anlatılan açıklamada, ekiplerin, "Yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir." hükmü doğrultusunda işlem yapmak istediği bildirildi.

Bu sırada içeride bulunan Yeneroğlu'nun dışarı çıkarak polislerin kanuna ve hukuka uygun yaptığı işlemi provoke edip engellemeye çalıştığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak, siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir. Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek nahoş bir kelime kullanmıştır. Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla iş yeri sahibince dile getirilen "Tenimden dolayı böyle davranıyorlar." iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır.