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Önce Trabzon’a sonra Denpasar’a uçacak

THY'nin filosuna kattığı rüya uçak Boeing 787-9 Dreamliner, ilk tarihi uçuşunu yarın Trabzon’a yapacak.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:02
Önce Trabzon’a sonra Denpasar’a uçacak

Türk Hava Yolları’nın (THY) rüya uçağı Boeing 787-9 Dreamliner, ilk tarihi uçuşunu yarın Trabzon’a yapacak. Şehit Eren Bülbül anısına Maçka ismi verilen uçak, ilk uluslararası seferini ise 17 Temmuz’da Bali’nin başkenti Denpasar’a icra edecek.

Destinasyonlar belli oldu

2019 yaz dönemi boyunca egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan 787-9 Dreamliner’ın uçacağı destinasyonlar arasında Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota yer alıyor.

THY, filosuna 2019 Ağustos ayının sonuna kadar 6 adet 787-9 Dreamliner katacak. Uçak alımları 2023’e kadar devam edecek.

Yakıt tasarrufu sağlıyor

Yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 tipi uçak 14 bin 140 kilometreyle dünyanın en ücra köşelerine ulaşabiliyor. Kompozit malzemeden üretilen uçak, hafif olmasının da avantajıyla yüzde 20 oranında daha az yakıt tüketiyor. 270’i ekonomi, 30’u business sınıf olmak üzere toplamda 300 yolcu kapasitesine sahip uçağın ekonomi sınıfı koltukları ve business sınıfı platformları Türkiye’de üretildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:02
  1. Trabzon
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Boeing 787-9 Dreamliner
  4. Şehit Eren Bülbül
  5. Bali’nin başkenti Denpasar
  6. 787-9 Dreamliner
  7. Londra
  8. Manchester
  9. Dubai
  10. Washington DC
  11. New York
  12. Atlanta
  13. Mexico City
  14. Cancun
  15. Bali
  16. Amsterdam
  17. Delhi
  18. Panama
  19. Bogota
  20. THY

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