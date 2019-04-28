Önce tek dizide şöhret olanlara çattı, sonra “atlar benden çok kazandı!” dedi...

Yorum Haber Serkan Çelik Gezi Provokasyonu’na destek veren sinema oyuncularından Cihan Ünal, kendisi gibi Gezi olaylarına destek veren “sahte şöhretler”i işaret ederek, “İşin kahrını biz çektik, sefasını tek diziyle şöhret olanlar sürüyor. Atlar benden daha çok kazandı!” dedi. Cihan Ünal’ın bu sözleri “magazin dünyasına” bomba gibi düştü. Cihan Ünal’ın “at” göndermesinin hedefinde kimler var?.. At izi ile it izinin birbirine karıştığı “popüler kültür” dünyası!

“Gezi Destekçisi” Cihan Ünal’dan ince mesajlar.

Gezi ‘de boy gösteren sanatçılardan Cihan Ünal, 31 Mart’tan sonra hakaretlerde ve şımarıklıklarda sınır tanımayan sözde sanatçılara ince mesajlar gönderdi.

Atlar benden çok kazandı

Sanatçının “muhalif” olmasının tabii bir durum olduğunu belirten Cihan Ünal, “Bunu yaparken kaba saba olmamak, sanat olgusunun dışına çıkmamak gerektiğini düşüncesindeyim. Estetik çerçevenin içinde kalmak gerekir. Sanat slogan atmak değildir” dedi.Cihan Ünal’ın tepkisi bu ifadelerle de sınırlı kalmadı. Gezi olaylarında boy gösteren çoğu ismi de “ima” ederek, “İşin kahrını biz çektik, sefasını tek diziyle şöhret olanlar sürüyor. Ben, dizide o dönem sesli çekim olmadığı halde tüm senaryoyu ezber oynadım. Ayrıca seslendirme için üç ayımı verdim ama dizide oynayan atlar benden daha fazla kazandı!” dedi.

Kimlere gönderme yaptı?

“İşin kahrını biz çektik, sefasını tek diziyle şöhret olanlar sürüyor…”

“Sanat slogan atmak değildir.”

“Sanatçı muhaliftir, bunu yaparken de sanat olgusunun dışına çıkmamak, ve kaba saba olmamak gerektiği düşüncesindeyim.”

“Atlar bile benden fazla kazandı.”

Pazar Postası’ndan Suna Akyıldız’a konuşan Cihan Ünal’ın hedefinde hangi “sanatçılar” var.

Tek diziyle şöhret olanlar kimler?..

İsim vermiyor ama…

“Gezi” çerçevesinden (muhtemel) adaylar belli:

Cefasını Cihan Ünal’ların çektiği âlemin sefasını süren Geziciler.

Fabrikasyon dizilerin süs bitkileri!

At izi ile it izinin bir birine karıştığı “magazin” dünyası.