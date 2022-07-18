Önce taksinin sonra arkasından gelen aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler ise şahsın cansız bedenini morga kaldırdı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler ise şahsın cansız bedenini morga kaldırdı.
Balıkesir'de Erdem D. yönetimindeki ticari taksi, Çanakkale- Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki otomobil de Tenek'e çarptı. İzzet G, her iki aracın çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirdi.
KAZA SONRASI KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kazadan sonra olay yerinden kaçan İzzet G, polis ekiplerince yakalandı. Tenek'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.