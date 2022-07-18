  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Önce taksinin sonra arkasından gelen aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Yerel

Önce taksinin sonra arkasından gelen aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler ise şahsın cansız bedenini morga kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 09:59:00 - 2022-07-18 10:18:41

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler ise şahsın cansız bedenini morga kaldırdı.

Balıkesir'de Erdem D. yönetimindeki ticari taksi, Çanakkale- Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki otomobil de Tenek'e çarptı. İzzet G, her iki aracın çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAZA SONRASI KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazadan sonra olay yerinden kaçan İzzet G, polis ekiplerince yakalandı. Tenek'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23