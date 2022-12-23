Önce söylüyorlar sonra böyle yan çiziyorlar! Özgür Demirtaş, Ahmet Hakan'ın eleştirisine "iftira" cevabı verdi

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CNN Türk canlı yayınında konuşan Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş'ın asgari ücret yorumunu eleştirdi.

Asgari ücret açıklanmadan önce değerlendirmede bulunan Demirtaş, "Bir kez daha, Yüzüncü defa: Asgari ücret 8 bin 600 de olsa, 9 bin de olsa, 10 bin de olsa hiçbir işe yaramayacak. İlk bir-iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak." dedi.

Ahmet Hakan: Neyin tellalı diyorduk bunlara?

CNN Türk canlı yayınında konuşan Ahmet Hakan, Demirtaş'ın yorumunu şöyle eleştirdi:

Büyük ekonomist Özgür Demirtaş ne demiş... Deha... 'Asgari ücret 9 bin, 10 bin de olsa bir işe yaramayacak'. İnsanların ellerine para geçince insanlar sevinecekler ama insanların alım gücü düşecek'... Ne diyorduk bunlara... Neyin tellalı diyorduk? Benim itirazım üsluba. 'Keşke öyle olsa' der gibi bir şevkle söylüyor. İnsan der ki artışı yapın ama enflasyonun düşmesi lazım. Daha yapıcı bir açıklama yani. Sen ekonomistsin sıradan bir insan da bunu der, madem öyle politika yap.

Demirtaş sözlerinin arkasında duramadı!

Asgari ücretle ilgili sözlerinin arkasında duramayan Demirtaş, Ahmet Hakan'ın kendisi ile dalga geçtiğini söyleyerek, "Keşke izlemeseydim. İzledim ve oldukça üzüldüm. Ahmet Hakan bey, benimle bildiğiniz dalga geçiyor. Stüdyodaki konuklar gülüyor. Biri kıraathanede konuşsun Özgür vs. diyor. Biri, 'Özgür alım gücünün düşmesine adeta seviniyor' diyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan haklı olduğu halde geri adım atacak mı?

Kendisinin paylaştığı Twitter mesajını, "yalan bilgi" diye değerlendiren Özgür Demirtaş, "Benim olmadığım bir ortamda benim bir twit'imi alıp: 'Özgür Demirtaş alım gücünün düşmesine sevinmiş demek ne demek Allah aşkına Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz Ahmet Bey? Bu kadar kolay mı insanlar hakkında yalan bilgiyi milyonların önünde söylemek?" dedi.

Ahmet Hakan'a cevabında bir dizi açıklamada bulunan Demirtaş, Hakan'ın ekonomist olmadığını söyleyerek, sözlerinin devamında kendisinden övgü ile bahsetti.

Özgür Demirtaş'ın cevabından sonra Ahmet Hakan'ın haklı olduğu halde geri adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.