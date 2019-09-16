0553 313 94 23

Önce sahiplendiler, sonra sıkı dost oldular

Amasya’nın Merzifon ilçe Fatih İlkokulu öğretmenleri sokakta buldukları kediyi sahiplendi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:51
Önce sahiplendiler, sonra sıkı dost oldular

Amasya’nın Merzifon ilçe Fatih İlkokulu öğretmenleri sokakta buldukları kediyi sahiplendi.


Amasya’da, öğretmen ve öğrencilerin “Gece” adını verdikleri kedi okulun gözdesi olurken öğrencilerin derslere olan motivasyon da ’Gece’ sayesinde arttı. Öğretmen Sadık Aslan ile kedi ece arasında da bir dostluk oluşurken ’Gece’ kendisini sahiplenen Sadık öğretmenin yanından bir an olsun ayrılmıyor.


Fatih İlkokulu öğretmeni Sadık Arslan, “Gece’yi okula bir öğretmen arkadaşımız getirmişti, kısa sürede Gece bize, biz de Gece’ye alıştık. Çocuklar teneffüslerde Gece ile birlikte zaman geçirmekten çok hoşlanıyor. Evden getirdikleri sütlerle geceyi besliyorlar. Gece yorulduğu zaman genellikle sınıftaki öğretmen sandalyelerini kullanıyor. Geceyi sandalyeden kaldırmak isterken çok eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor. Çocuklar hem çok mutlu oluyor hem de hayvan sevgisini yaşayarak öğrenmiş oluyorlar” dedi.


Video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girerken izleyenlerin gülümsemelerini sağlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATB’den zeytinyağı operatörlük eğitimi
    1. ATB’den zeytinyağı operatörlük eğitimi
    2. Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması..
    3. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
    4. (Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası..
    5. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2..
    6. Ümraniye Dudullu’da bir kamyon, özel..
    7. Beynindeki tümörden Anka’da kurtuldu
    8. Adana'da 13 yıllık faili meçhul..
    9. Perakende satış hacmi azaldı
    10. Bodrum'da makilik alandaki yangın
    11. Ciro endeksinde artış
    12. Gökyüzü paraşütlerle renklendi
    13. Toplam ciro yüzde 12,6 arttı
    14. Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve..
    15. Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’..
    16. Bu fotoğraftakilerin hepsi aynı..
    17. Çanakkale’de silah kaçakçılığı
    18. Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde..
    19. (Özel) Telefonla konuşmak için yüksek..
    20. İş gücü istatistikleri (1)
    21. Son hamleyi tarihi kalede yaptılar
    22. İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde..
    23. İşsizlik rakamları açıklandı!
    24. ‘Antik Tarihe Genç Bakış’ ekibi ADÜ’de
    25. Otomobilin her yerini sigara..
    26. Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu
    27. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İdlib..
    28. İşsizlik oranı Haziran döneminde yüzde..
    29. Menzil cemaatinden açıklama: Biz..
    30. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine..
    Para para para…
    Para para para…
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!