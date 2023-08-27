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Dünya Önce Rusya şimdi İsrail! Türkiye'nin Arap ülkesindeki adımları birçok ülkeyi harekete geçirdi
Dünya

Önce Rusya şimdi İsrail! Türkiye'nin Arap ülkesindeki adımları birçok ülkeyi harekete geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-27 20:03:00 -
Önce Rusya şimdi İsrail! Türkiye'nin Arap ülkesindeki adımları birçok ülkeyi harekete geçirdi

Türkiye'nin Libya'da üs kiraladığına dair çıkan haberler birçok ülkeyi tedirgin etti. Haberlerin çıkmasının ardından önce Yunanistan sonra Rusya ve son olarak İsrail harekete geçti. İsrailliler, Libyalı yetkililer ile İtalya'da bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma’da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedildi.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanıldı.

Cohen: "Normalleşme amacıyla bir dizi ülkeyle çalışıyoruz"

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, görüşmeye ilişkin, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile yapılan tarihi görüşme, İsrail ile Libya arasındaki ilişkide ilk adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın büyüklüğü ve stratejik konumunun, ikili ilişkiler bakımından İsrail için "muazzam bir önem ve potansiyel kazandıracağına" işaret eden Cohen, "normalleşme" amacıyla yeni ülkelerle çalıştıklarını belirtti.
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Cohen, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı ile iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük potansiyelinin yanı sıra ülkedeki sinagogların ve Yahudi mezarlıklarının yenilenmesi dahil olmak üzere Libya Yahudilerinin mirasını korumanın önemi hakkında konuştum.

Roma'daki tarihi toplantıya ev sahipliği yaptığı için İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye teşekkür ediyorum. İsrail'in barış çemberini genişletmek ve normalleşmek amacıyla Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki bir dizi ülkeyle çalışıyoruz.'

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Libya'da 1950'li yılların başına kadar bir Yahudi topluluğu yaşıyordu ve bunların neredeyse tamamı 1948’de İsrail’in kurulmasından sonraki ilk yıllarda İsrail'e göç etmişti.

Rusya'nın hamlesi

Libya’nın El-Khums Limanının, askeri üs kurmak adına Türkiye tarafından 99 yıllığına kiralandığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken Rusya, ülkeye üst düzey yetkililerini göndermişti.

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