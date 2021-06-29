Önce PKK ardından HDP! Terörist ve terör sevicilerden ittifak çağrısı

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PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Mustafa Karasu, sabah saatlerinde bir mesaj yayımlayarak, skandal ifadeler kullanmıştı. Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir." dedikten sonra, sokağa çıkma çağrısı yaptı: "Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi. Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir."

Önce PKK ardından HDP konuştu!

PKK'lı Karasu'nun açıklamalarından saatler sonra partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Demokrasi ittifakı' çağrısı yaptı. Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in sözlerine tutunan HDP'li Sancar, "Finale doğru gidiyoruz. Bu ülkedeki tüm ezilenlerin mücadele ortaklığını pekiştirmek istiyoruz. Hakikat ve adalet mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mafyatik düzeni değiştirmek için mücadele ediyoruz." dedi.

'Geniş bir demokrasi ittifakı' çağrısı...

Sancar, bütün siyasi partileri, AK Parti iktidarına düşmanlıkta buluşmaya davet etti:

"Bu sistemi ve onun ürünü olan canavar iktidarı değiştirecek olan şey geniş bir demokrasi ittifakıdır. HDP bunun öncülüğüne taliptir. Bu öncülüğü başarıya ulaştıracak kararlılığı taşımaktadır. Bu kirli düzenden zerre parmağı, en ufak bir menfaati olmamış bir partiden ve gelenekten söz ediyoruz. HDP bütün bu kirli geçmiş içinde hiçbir pisliğe bulaşmamış, bir mücadele, eşitlik, özgürlük, demokrasi mücadelesinin adresidir."