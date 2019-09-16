Önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılmadı AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken önce motosiklet ardından ise otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken önce motosiklet ardından ise otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza; Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nasuh Güleş’e (59)M.K.A’nın kullandığı 09 YH 332 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Güleş’e aynı güzergahtan gelen E.A yönetimindeki 09 D 9919 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralı olarak Ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen Nasuh Güleş kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak motosiklet sürücüsü M.K.A ile otomobil sürücüsü E.G göz altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.