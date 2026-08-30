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Sağlık Önce kaza yaptıran köpek sonra gelip ambulansın kapısında bekledi
Sağlık

Önce kaza yaptıran köpek sonra gelip ambulansın kapısında bekledi

Yeniakit Publisher
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Bursa’da meydana gelen kazada, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazaya sebep olan köpeğin, yaralı sürücünün bulunduğu ambulansın yanında dakikalarca beklemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Yüksel B. (50) yönetimindeki 16 AYZ 103 plakalı motosikletin önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.

Bu sırada kazaya neden olan köpeğin, yaralı sürücünün bulunduğu ambulansın yanında dakikalarca beklemesi dikkat çekti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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