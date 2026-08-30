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Kültür - Sanat Bursa’da tarihin izleri ortaya çıktı! Kurtuluş Savaşı’ndan kalma el bombaları bulundu
Kültür - Sanat

Bursa’da tarihin izleri ortaya çıktı! Kurtuluş Savaşı’ndan kalma el bombaları bulundu

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Bursa’da tarihin izleri ortaya çıktı! Kurtuluş Savaşı’ndan kalma el bombaları bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde boş arazide bulunan 2 patlamamış mühimmat, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İlk incelemelerde mühimmatların 1897 üretimi Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu değerlendirilirken, savaş döneminden kalmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi’ndeki tarlasının yakınındaki boş arazide bir vatandaş, toprak üzerinde 2 metal cisim fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, mühimmatların bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak çevrede önlem aldı.

Yapılan ilk incelemelerde, bulunan mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu değerlendirildi. Patlamamış halde bulunan 2 mühimmatın, Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgede yaşanan çatışmalardan kalmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürürken, mühimmatların uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

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