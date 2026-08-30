Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri

Newcastle, 1.98 boyundaki santrfor için 2025 yazında Stuttgart'a 75 milyon euro ödemişti! Nick Woltemade, Premier Lig serüvenine aslında iyi başladı. Ancak zamanla tamamen gözden düştü. Mukavelesi ise 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor. Ada basınındaki haberlere göre; Galatasaray'dan da bir hamle gelebilir.