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Hull City olmadı Fenerbahçe olur mu? En büyük rakip ise Roma... Dünyada gündem oldu: Tam 199 tane çocuğu var! Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri Libya'da kritik gelişme! Doğu ve batıdaki taraflar seçim için anlaştı Hayranlıkta son nokta! Mohamed Salah’ın adı caddeye verilecek Bir devir sona eriyor: Kira sözleşmesinde zorunlu döneme adım adım Fırtına o ili vurdu: Ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu! İstanbul çiftçisinin yüzü güldü: Ayçiçeğinde bereket yılı! Seray Sever’den olay yaratacak Kurtlar Vadisi bombası! Necati Şaşmaz itirafı seti karıştırdı! DOA mobil uygulaması 3 milyon kullanıcıya ulaştı! En fazla ilgi gösteren iller belli oldu
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Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri

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Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri

Galatasaray'da transfer döneminin sonuna doğru Osimhen'in yedeği acilen bekleniyor...

#1
Foto - Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri

Newcastle United, Alman forvet Nick Woltemade'yi göndermek istiyor. Kiralama dahil bütün tekliflere açıklar... 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili Galatasaray iddiaları çıktı.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri

Newcastle United'da istediği süreleri bulamayan Nick Woltemade, farklı bir takımda kendisini tekrar ispatlamak istiyor. İngiliz ekibi de şu anda bütün tekliflere açık durumda... Bonservis ve kiralama (opsiyonlu veya opsiyonsuz) önerilerinde gerekli tüm kolaylık gösterilecek.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri

Newcastle, 1.98 boyundaki santrfor için 2025 yazında Stuttgart'a 75 milyon euro ödemişti! Nick Woltemade, Premier Lig serüvenine aslında iyi başladı. Ancak zamanla tamamen gözden düştü. Mukavelesi ise 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor. Ada basınındaki haberlere göre; Galatasaray'dan da bir hamle gelebilir.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri

Galatasaray dışında şu kulüplerin de Nick Woltemade'yle ilgilendiği konuşuluyor:

#5
Foto - Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri

Napoli Stuttgart Leipzig Borussia Dortmund Barcelona Aston Villa

#6
Foto - Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri

Bugün itibarıyla Sarı-Kırmızılı ekipten resmi bir girişim gelmedi. Fakat devreye girilirse, Newcastle United cephesi sorun çıkarmayacak. Ancak 24 yaşındaki Alman futbolcu, TFF'nin genç kriterine uymuyor. Fotospor'a göre; Bu sebeple olası transferde kadrodaki bazı oyuncuların geleceği tamamen değişebilir!

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