Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri
Galatasaray'da transfer döneminin sonuna doğru Osimhen'in yedeği acilen bekleniyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'da transfer döneminin sonuna doğru Osimhen'in yedeği acilen bekleniyor...
Newcastle United, Alman forvet Nick Woltemade'yi göndermek istiyor. Kiralama dahil bütün tekliflere açıklar... 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili Galatasaray iddiaları çıktı.
Newcastle United'da istediği süreleri bulamayan Nick Woltemade, farklı bir takımda kendisini tekrar ispatlamak istiyor. İngiliz ekibi de şu anda bütün tekliflere açık durumda... Bonservis ve kiralama (opsiyonlu veya opsiyonsuz) önerilerinde gerekli tüm kolaylık gösterilecek.
Newcastle, 1.98 boyundaki santrfor için 2025 yazında Stuttgart'a 75 milyon euro ödemişti! Nick Woltemade, Premier Lig serüvenine aslında iyi başladı. Ancak zamanla tamamen gözden düştü. Mukavelesi ise 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor. Ada basınındaki haberlere göre; Galatasaray'dan da bir hamle gelebilir.
Galatasaray dışında şu kulüplerin de Nick Woltemade'yle ilgilendiği konuşuluyor:
Napoli Stuttgart Leipzig Borussia Dortmund Barcelona Aston Villa
Bugün itibarıyla Sarı-Kırmızılı ekipten resmi bir girişim gelmedi. Fakat devreye girilirse, Newcastle United cephesi sorun çıkarmayacak. Ancak 24 yaşındaki Alman futbolcu, TFF'nin genç kriterine uymuyor. Fotospor'a göre; Bu sebeple olası transferde kadrodaki bazı oyuncuların geleceği tamamen değişebilir!
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23