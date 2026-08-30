  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak gelişme: Osimhen'in yedeği olacak mı? Woltemade'yi göndermek istiyorlar: Galatasaray sesleri Libya'da kritik gelişme! Doğu ve batıdaki taraflar seçim için anlaştı Hayranlıkta son nokta! Mohamed Salah’ın adı caddeye verilecek Bir devir sona eriyor: Kira sözleşmesinde zorunlu döneme adım adım Fırtına o ili vurdu: Ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu! İstanbul çiftçisinin yüzü güldü: Ayçiçeğinde bereket yılı! Seray Sever’den olay yaratacak Kurtlar Vadisi bombası! Necati Şaşmaz itirafı seti karıştırdı! DOA mobil uygulaması 3 milyon kullanıcıya ulaştı! En fazla ilgi gösteren iller belli oldu Sopayla dövülerek katledilmişti: Haluk'un ailesinden kan donduran iddia! Ağustos sıcağında kış geri geldi! Kar yağışı yolları beyaza bürüdü
Spor
5
Yeniakit Publisher
Hull City olmadı Fenerbahçe olur mu? En büyük rakip ise Roma...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hull City olmadı Fenerbahçe olur mu? En büyük rakip ise Roma...

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Lyon'un yıldızına attığı kanca olmadı ve ibre Kadıköy'e döner heyecanı arttı.

#1
Foto - Hull City olmadı Fenerbahçe olur mu? En büyük rakip ise Roma...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lyon'dan Malick Fofana için teklif verdi. Ancak genç sol kanat, bu ihtimale sıcak bakmadı. Peki 21 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye gelecek mi?

#2
Foto - Hull City olmadı Fenerbahçe olur mu? En büyük rakip ise Roma...

Fenerbahçe, Lyon'u devre dışı bırakarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmıştı. Sarı-Lacivertli ekibi en çok sorun çıkaran oyuncu ise Malick Fofana'ydı... Ekonomik sıkıntıları bulunan Lyon, satış yapmak zorunda... Ve bu konuda en değerli alternatiflerden biri Malick Fofana...

#3
Foto - Hull City olmadı Fenerbahçe olur mu? En büyük rakip ise Roma...

21 yaşındaki futbolcuya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den teklif geldi. Ancak Malick Fofana'nın daha iddialı bir kulübe gitmek istediği belirtildi. Hull seçeneği sona erdi. Belçikalı oyuncunun taliplerinden biri de Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler'in en büyük rakibi ise Roma...

#4
Foto - Hull City olmadı Fenerbahçe olur mu? En büyük rakip ise Roma...

İtalyan ekibinin şu anda pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Roma ve Fenerbahçe aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler'in Malick Fofana konusundaki gelişmeleri takip ettiği öğrenildi. Kanarya devreye girebilir. Lyon'un ciddi bir bonservis beklentisi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O beldeye doğalgaz geliyor
Ekonomi

O beldeye doğalgaz geliyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi, yaşam kalitesini baştan aşağı değiştirecek dev bir yatırıma kavuşuyor.

Devlet Başkanı'na hapis cezası!
Dünya

Devlet Başkanı'na hapis cezası!

Eski Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Çinli Sinohydro şirketiyle bağlantılı yolsuzluk davasında rüşvet almaktan suçlu bulunarak 5 yıl ha..
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!
Gündem

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!

Ayvacık ilçesindeki konutunda rahatsızlık geçiren 53 yaşındaki oyuncu Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı.
Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu
Gündem

Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu

İstanbul Üsküdar’daki villasında hayatını kaybetmiş halde bulunan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen incelemede y..
Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in
Gündem

Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan ve dördüncü yılını geride bırakan savaş, Karadeniz’de ticari deniz taşımacılığı için de..
İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi
Dünya

İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'dan; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı'na ilişkin sürpriz bir çıkış geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23