Hull City olmadı Fenerbahçe olur mu? En büyük rakip ise Roma...
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Lyon'un yıldızına attığı kanca olmadı ve ibre Kadıköy'e döner heyecanı arttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Lyon'un yıldızına attığı kanca olmadı ve ibre Kadıköy'e döner heyecanı arttı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lyon'dan Malick Fofana için teklif verdi. Ancak genç sol kanat, bu ihtimale sıcak bakmadı. Peki 21 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Fenerbahçe, Lyon'u devre dışı bırakarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmıştı. Sarı-Lacivertli ekibi en çok sorun çıkaran oyuncu ise Malick Fofana'ydı... Ekonomik sıkıntıları bulunan Lyon, satış yapmak zorunda... Ve bu konuda en değerli alternatiflerden biri Malick Fofana...
21 yaşındaki futbolcuya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den teklif geldi. Ancak Malick Fofana'nın daha iddialı bir kulübe gitmek istediği belirtildi. Hull seçeneği sona erdi. Belçikalı oyuncunun taliplerinden biri de Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler'in en büyük rakibi ise Roma...
İtalyan ekibinin şu anda pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Roma ve Fenerbahçe aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler'in Malick Fofana konusundaki gelişmeleri takip ettiği öğrenildi. Kanarya devreye girebilir. Lyon'un ciddi bir bonservis beklentisi bulunuyor.
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