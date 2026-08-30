Dünyada gündem oldu: Tam 199 tane çocuğu var!

Simon, bu çocuklardan 172'sinin Hollanda'da, 11'inin Belçika'da, 15'inin Almanya'da, birinin ise başka bir Avrupa ülkesinde dünyaya geldiğini belirtti. Simon, ayrıca sperm bağışlarının kapsamı konusunda geçmişte yeterince şeffaf davranmadığını kabul etti. Ailelerin bu nedenle eksik veya yanlış bir tabloya sahip olduklarını ifade eden Simon, "insanlara yardım ettiğini düşündüğünü ancak davranışlarının sonuçlarını sonradan fark ettiğini" savundu.