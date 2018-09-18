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Önce annesini bıçakladı, sonra kendini eve kilitledi

Konya’da şizofren hastası olan bir kadın evde ailesiyle tartıştıktan sonra annesini bıçaklayarak kendisini eve kilitledi.

18 Eylül 2018 Salı 10:40
Önce annesini bıçakladı, sonra kendini eve kilitledi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Hazarifen Ahmet Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan ve şizofren hastası olan Yağmur E. (28) kriz geçirdi. Yağmur E.’nin kriz geçirdiğini fark eden annesi Nevin E., kızını sakinleştirmek istedi. Annesine daha fazla sinirlenen Yağmur E., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla annesini kolundan iki kez bıçaklayarak yaraladı. Yaralı halde evden çıkarak komşularına sığınan anne Nevin E., komşularının çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAPIYI KİLİTLEYİP EKİPLERE MALZEME FIRLATTI

Yağmur E., annesini bıçakladıktan sonra kendisini odaya kilitledi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen Yağmur E., zaman zaman balkona çıkarak evdeki eşyaları fırlattı. Yağmur E.'nin balkondan atlama ihtimali üzerine apartmanın bahçesine şişme hava yastığı açıldı. Olay yerinde hazır bekletilen itfaiye erlerinden Sezer Çakıcı kafasına denk gelen sandalye ile yaralanarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çilingir, kapıyı açması sonucu Yağmur E. etkisiz hale getirildi. Güçlükle ambulansa alınan Yağmur E., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedai altına alındı. Yağmur E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:40
  1. Konya
  2. Şizofren hastası kadın
  3. annesini bıçakladı
  4. aile içi şiddet

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