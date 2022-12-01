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Spor Önce ağladı, sonra yedek kulübesini yumrukladı
Spor

Önce ağladı, sonra yedek kulübesini yumrukladı

Dünya Kupası'ndan elenen Belçika'da Romelu Lukaku, karşılaşmadan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sonrasında sinirine hakim olamayan Lukaku, yedek kulübesini yumrukladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 23:56:00 -
Önce ağladı, sonra yedek kulübesini yumrukladı

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika gruptaki son maçlarında karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 biterken, Belçika kupaya veda etti.

Belçika adına Romelu Lukaku karşılaşmanın son anlarında net fırsatlardan yararlanamadı. 3 kez boş kaldığı pozisyonda inanılmazı başaran Lukaku, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

Maçın bitiş düdüğüyle ağlamaya başlayan Lukaku, sonrasında kendinden geçti. Tünele doğru hareketen eden Belçikalı forvet, yedek kulübesindeki camı yumruklayarak aşağı indirdi.

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