Onbinlerce çiftçiye müjdeli haber!Bakanlıklar düğmeye bastı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük eylem planında yer alan "Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması" konusunda düğmeye basıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Ankara'da yapılan ortak basın toplantısında açıkladığı düzenlemeye göre Hazine'ye ait 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisi, ecrimisil (haksız işgal tazminatı) bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar çiftçilere kiralanacak.

SON BAŞVURU 19 KASIM

Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017'den önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekiyor. Çiftçiler, kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yılsonunda tek seferde ödeyebilecek. Çiftçiler başvurularını, 19 Kasım 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Müdürlüklerine yapacak. 218 bin çiftçinin yararlanacağı düzenleme ile sözleşmesiz kullanılan tarım arazileri kayıt altına alınmış olacak. Çiftçiler, kira bedelini ödeyerek tarım arazilerini ekip biçecek. Kira süresi sonunda çiftçiler isterlerse bu arazileri satın alabilecek. Hazine ile kira sözleşmesi yaparak Çitçi Kayıt Sistemi'ne de giren çiftçi böylece devletin sağladığı desteklerden de yararlanabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uygulamanın 218 bin çiftçiyi ve aileleriyle birlikte 1 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini ifade etti. Çiftçilerin bir mülkiyet sahibi olma noktasında bu arazileri kiralayıp akabinde de bedeliyle satın alabildiklerini belirten Kurum, kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017'den önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerektiğine dikkati çekti. Kurum, bunun tespitinin bakanlığa bağlı illerdeki Milli Emlak Müdürlükleri bünyesinde yapılmış olması gerektiğini aktardı.

İKİ TAKSİTTE ÖDEME İMKÂNI

Kira bedelinin nasıl ödeneceğine ilişkin de detayları paylaşan Kurum, "Kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yılsonunda tek seferde ödeyebilecek. Bir diğer müjdemiz ise kira süresi sonunda çiftçilerimize bu arazileri satabileceğiz. 10 yıl kiralayacaklar, kira süresi sonunda çiftçilerimiz isterlerse arzu ederlerse kira süresini uzatabildiğimiz gibi bu arazilerin doğrudan kendilerine satışlarını da gerçekleştirebileceğiz. Dolayısıyla bir mülkiyete konu arsaları olabilecek" dedi.

APARTMAN YAPMAK İÇİN DEĞİL

Kurum, araziyi alan kişilerin bir süre sonra çiftçilik yapmak istemeyip araziyi başka şekilde kullanıp kullanamayacağına ilişkin bir soru üzerine "Tarım arazisinde bir imar planı değişikliği genel anlamda olmadığı sürece tarım arazisi olarak kullanmak zorunda. Alıp bunu burada bir imar değişikliği yapıp apartman yapmak için yapmıyoruz. Biz bunu tarımı desteklemek adına yapıyoruz, dolayısıyla tarım arazisi olarak kullanılacak" diye konuştu. Bakan Murat Kurum, başvuru tarihi itibarıyla arazilerin fiilen kullanımının devam etmesi ve söz konusu arazilerin ecrimisil borcunun da bulunmaması şartı olduğunun altını çizdi.

KİRA BEDAVAYA GELECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 218 bin çiftçiye yaklaşık 125 milyon lira destek veriyoruz. Çiftçimiz yüzde 50 indirim ile ecrimisil ödeyecek. Aslında yapılan destekle kirası da bedavaya gelmiş olacak, bir taraftan da tarımsal yatırımlar için çiftçinin cebinde parası kalmış olacak" dedi. Pakdemirli, toplam 3 milyar 400 milyon metrekarelik arazinin yaklaşık 100 bin hektarında sulu tarım, 200 bin hektarında kuru tarım ve 40 bin hektarında da dikili ve örtü altı tarımın yapıldığına dikkati çekti. Bakan, bu arazilerin toplam tarım arazilerinin yüzde 5'ine denk geldiğine işaret etti.

218 BİN ÇİFTÇİ YARARLANABİLECEK

Hazine'ye ait tarım arazileri çiftçilere kiralanacak.

Arazilerin kira bedellerini her ilin kendi defterdarlıkları belirleyecek.

Kiralama işlemi ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden tamamlanacak.

Düzenlemeden 218 bin çiftçi yararlanacak.

Çiftçiler isterse kira süresi yeniden uzatılabilecek.

Çiftçilere on yıl boyunca kullandıkları arazileri satın alma hakkı tanınacak.

YILAN HİKÂYESİ ÇÖZÜLDÜ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ödeyerek tarım yapan yüzbinlerce çiftçinin yıllardır bekleyen ve yılan hikâyesine dönen ecrimisil sorununun çözüldüğünü söyledi. Bayraktar, uygulamayla çiftçinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olabileceğini vurguladı.

(Sabah)