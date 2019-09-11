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Onarılan halı saha sporcuların hizmetinde

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde atıl halde bulunan halı saha gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından öğrencilerin ve mahallede bulunan spor kulüplerinin hizmetine sunulacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:10
Onarılan halı saha sporcuların hizmetinde

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde atıl halde bulunan halı saha gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından öğrencilerin ve mahallede bulunan spor kulüplerinin hizmetine sunulacak.


Edirne Endüstri Meslek Lisesi arazisi üzerinde atıl durumda bulunan halı saha Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatları doğrultusunda tesis binası da yapılarak onarıldı. Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılan çalışmalarla tesis binası yapılan halı sahanın zemin bakımı ve üzerinde bulunan brandalar yenilendi. Çevresine çitler çekilerek koruma altına alınan halı sahanın otoparkında da düzenleme yapıldı.


Gerekli bakımları yapılan halı saha öğrencilerin ve mahallede bulunan spor kulüplerinin hizmetine sunulacak. Halı sahanın açılışının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:10
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