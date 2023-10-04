  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan petrol kesintilerine başladı! Suudiler kararı verdi: Bu yıl sonuna kadar kesintiler dahil oldu

Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması!

RTÜK'ten yetkililer duyurdu! Türkiye'yi sarsan olay: Halk TV'ye yayın durdurma ve para cezası

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı

Bakanlık güzel haberi duyurdu!

Merdan Yanardağ hakkında flaş gelişme! Teröristi övmenin hesabını veriyor...

Türkiye'yi bununla vuracaklarmış! 561 km menzilli Tayfun füzesine karşı 35 km menzilli füze aldılar

Terör destekçisi yayınlara taviz yok! Halk TV'ye Ayşenur Arslan cezası

Bu işte profesyonel oldular! Sözcü bir gün şantajcı bir gün montajcı

Hakan Fidan’dan flaş açıklama! Az önce duyurdu! Tüm Türkiye'yi şok etmişti
Spor Onana, Manchester United’ın hem cebini yaktı hem de yüreğini!
Spor

Onana, Manchester United’ın hem cebini yaktı hem de yüreğini!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 21:21:00 -
Onana, Manchester United’ın hem cebini yaktı hem de yüreğini!

Sezon başında İnter’den 52.5 milyon Euro’ya transfer edilen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, bu sezon istatistiğiyle damga vurdu!

Geçtiğimiz sezon İnter ile Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Andre Onana sezon sonu Manchester United’a 52.5 milyon Euro gibi astronomik bedele transfer olmuştu. Onana’nın bu sezon ki istatistiği ise hayal kırıklığı yarattı.

 

Maç başı ortalama yediği gol 1.8

27 yaşındaki kaleci bu sezon Manchester United ile çıktığı 10 maçta kalesinde 18 gol görerek büyük hayal kırıklığı yarattı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altay’a ışık göründü

Fenerbahçe’den 7 milyon Euro’ya transfer edilen Altay Bayındır için Onana’nın şu anki durumu fırsata oldu. Altay’ın yakın zamanda United kalesini koruması an meselesi gibi dururken göstereceği performans ise hayatına yön verebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23