Onana, Manchester United’ın hem cebini yaktı hem de yüreğini!

Geçtiğimiz sezon İnter ile Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Andre Onana sezon sonu Manchester United’a 52.5 milyon Euro gibi astronomik bedele transfer olmuştu. Onana’nın bu sezon ki istatistiği ise hayal kırıklığı yarattı.

Maç başı ortalama yediği gol 1.8

27 yaşındaki kaleci bu sezon Manchester United ile çıktığı 10 maçta kalesinde 18 gol görerek büyük hayal kırıklığı yarattı.



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Altay’a ışık göründü

Fenerbahçe’den 7 milyon Euro’ya transfer edilen Altay Bayındır için Onana’nın şu anki durumu fırsata oldu. Altay’ın yakın zamanda United kalesini koruması an meselesi gibi dururken göstereceği performans ise hayatına yön verebilir.