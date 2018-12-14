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On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 100 zam geliyor. Ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde Hazine'nin kesinti oranı yüzde 15'den yüzde 1 aşağı çekilecek.

14 Aralık 2018 Cuma 08:41
On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda milli eğitime  ilişkin birçok reform ve yenilik yer alıyor. Buna göre, temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin  elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistem kurulacak. Eğitimde, yerli  ve milli değerlendirme araçları uygulamaya konulacak.Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 ilde 50  taşınabilir sınıf yapılacak. Öğrenci yönlendirme sistemi olan "e-Portfolyo" sisteminin alan indeksleri belirlenecek.Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili oluşturulacak web portalının e-Devlet'e entegrasyonu sağlanacak.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge ve zam

Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme  kriterleri güncellenecek. Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek  ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100  artırılacak. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde Hazine'nin kesinti oranı yüzden15'den yüzde 1 indirilerek üretimlerin artırılması sağlanacak. Okuma kültürünü artırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphane açılacak.

600'den fazla okul açılacak

Tekli eğitime geçilmesinin artırılması için Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı ile birlikte 6 bin derslik yapılacak. Yerli ve milli savunma sanayinin  ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, ASELSAN, TAİ,  HAVELSAN gibi köklü kurumlarla iş birliği yapılacak. Öğretim programları, yayımlanan veya yayımlanacak ulusal meslek  standartları ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarına göre güncellenecek. 54 ilde 648  okulun açılışı yapılacak. Ayrıca, 47 ilde 457 okulun temeli atılacak. 2019 Fuat Sezgin yılı bilim etkinleri düzenlenecek.

Üniversitelerde dijital okur yazarlık eğitimleri başlayacak

Yükseköğretim denklik işlemleri, dijitalleşme kapsamında e-Devlet  üzerinden sunulacak. "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" yüksek  istişarelerle dört ülkede paneller düzenlenerek başlatılacak. Türkiye ve İngiltere'deki üniversiteler arasında sürdürülebilir iş  birliğinin artırılması amacıyla British Council ile ortak Türk günleri yapılacak. YÖK tarafından belirlenecek pilot üniversitelerde öğrencilere dijital  okur yazarlık konusunda eğitim verilecek. "Akademik İstihdam Platformu" oluşturulacak.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 08:41
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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