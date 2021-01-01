On binlerce hafız yetiştirmişti... 'Kur'an'ın Hizmetkârı' Hakk'a kavuştu

Ülkesinden "Kur'an'ın Hizmetkârı' olarak bilinen Shaykha Meryem Niasse, Senegal'deki Kur'an okulunda on binlerce hafız yetiştirerek hayatını Kur'an eğitimine adamıştı.

24 Aralık 1932'de doğan Shaykha Meryem Niasse, 26 Aralık 2020'de 88 yaşında vefat ederek ülkesini ve İslam alemini hüzne boğdu.

Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Hamzah Raza'ın kaleminden, ömrünü İslam'a adayan Senagel'li kadınlarından Shaykha Meryem Niasse'ın yaşamı:

“Anadilim olan Wolof'u çok az bildiğim halde, Arapça ve Kuran öğrenmek için bir okula kaydolmuştum. Anlaşıldığı üzere okulun sınıfı yoktu. Okul, Dakar'daki aile evimizin bahçesinde gerçekleşti ve öğretmen kendi annemden [Shaykha Meryem Niasse] başkası değildi. Rahip bir ailenin parçası olan annem, babamla evlenip 1951 yılında Senegal'in başkenti Dakar'a yerleşir yerleşmez kendi okuluna başladı. 1959-1961 yılları arasında sadece Kur'an okuluna gittim. Haftada beş gün çalıştık; Çarşamba öğleden sonraları, Perşembe günleri tüm gün ve Cuma sabahları dinlenme zamanlarıydı. Bu nedenle, 1961'de Clemenceau Okuluna kaydolduktan sonra, iki eğitim sistemine bağlı kaldım. Fransız okulu önemliydi çünkü itibarımı artırdı. Kur'an okulu ise öğrencilerine Müslüman bir kişiliğe aidiyet duygusunu şekillendirdiği için önemliydi. Kardeşlerim gibi ben de İslami eğitimi ve Batı eğitimini aynı anda sürdürdüm. Sabah 6 civarında günün ilk namazı olan sabah namazını kılmak içi uyandım ve sonra evde bir dizi Kur'an ayeti incelemesi yaptım; sabah 7: 45'te Ecole Clemencaeu'ya yürüme zamanı gelmişti. Öğlen, Clemenceau'daki molanın başlangıcında, Kur'an çalışmalarına devam etmek ve kısa bir öğle yemeği yemek için eve döndüm. 14: 45'te Clemencaeu'ya geri dönme zamanı gelmişti. Clemenceau'daki okul günü saat 17: 00'de sona erdi. Ama akşam 17: 15'te, Clemencaeu'dan eve geldiğimde, hemen namazımı kılıp akşam 7 civarında gün batımına kadar Kuran çalışmalarına devam edecektim. Namazdan hemen sonra büyük kardeşlerimin yardımıyla devlet okulu ödevimi yapardım, akşam yemeği için on beş dakikalık kısa bir ara verirdim ve ödevimi tamamladıktan sonra akşam 10 ile 11 arasında yatağa giderdim. Cumartesi, Pazar günleri, Noel ve Paskalya gibi diğer okul tatillerinde (her biri iki hafta) ve yaz tatilinde (üç ay) tam zamanlı olarak Kur'an'ı inceledim.

Ne zaman dinlendim? Sadece gece! Dinlenecek başka zaman yoktu. Çocukluğumdaki en büyük pişmanlığım, 1960'larda Senegal kentinde çok popüler bir spor olan futbol oynamayı asla öğrenmemiş olmam."

Bu, Shaykha Meryem Niasse'nin oğlu Ousmane Kane'in "Timbuktu'nun Ötesinde" adlı kitabında hatırladığı gibi, yetiştirildiği ortamdı. Bugün, Harvard Üniversitesi'nde İslami Çalışmalar ve Afrika ve Afrika-Amerika Çalışmaları profesörüdür. Bu adamla yüksek lisans eğitimimin başında tanıştığımda annesinin ve onun aydın ailesinin hayatına tanımaktan büyük huzur buldum.

24 Aralık 1932'de doğan Shaykha Meryem Niasse, 26 Aralık 2020'de 88 yaşında Allah'a döndü. Senegal'deki Kuran okulunda onbinlerce hafız (Kuran'ı ezberleyenler) yetiştirerek hayatını Kuran eğitimine adamış olarak geçirdi.

20. yüzyılın en etkili İslam alimlerinden Şeyh İbrahim Niasse'nin kızıydı ve çoğu kişi tarafından zamanının Müceddidi olarak kabul edildi. Şeyh İbrahim, Pakistan'dan Ebu Alaa Mevdudi ve Suudi Arabistan Kralı Faysal ile Müslüman Dünya Ligi'ni kurdu. Mısır'ın ikinci Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır'ı azarlayıp bundan sıyrılabilecek tek kişi olarak biliniyordu. Ayrıca Abdünnasır'ın Seyyid Kutub'u öldürmesi gibi birçok adaletsiz eylemine karşı da konuştu. Şeyh İbrahim, bu seyahatleri sırasında sık sık kızı Shaykha Meryem'i yanına alırdı. Sonuç olarak, Müslüman dünyasının önde gelen birçok lideriyle yakın ilişkiler geliştirdi. Daha sonra hayatında, Senegal ve İran'ın yanı sıra Senegal ve Sudan arasındaki çatışmaları çözmek için bu ilişkilerden yararlanacaktı.

İslami eğitimi bilgili babasının eline geçti. Babası ona ve kız kardeşlerine ev işlerini bırakmalarını söyler ve bunun yerine onlarla birlikte İslami ilimleri incelemelerini isterdi. Babasının emrinde İslami ilimleri ezberledi ve inceledi. Sonunda babasının öğrencisi Oumar Kane ile evlendi ve ardından 1300 öğrenciye ev sahipliği yapan Dakar'da "Dar Al-Quran Ecole Sheikha Mariama Niasse" okulunu kurdu. Bunun sonucunda “Kuran'ın Hizmetkarı" olarak tanındı.

Allah'tan Şeyh Meryem'i, kendisinin ve ailesinin bu Ümmete yaptıkları büyük hizmet için ödüllendirmesini istiyoruz. Ümmetimizin en büyük kadınlarından birine veda ederken, Allah'tan cennetin en yüksek seviyelerine çıkarılmasını ve orada ona eşlik etmemizi istiyoruz. Allah'tan, onun bu dünyada yaptığı eylemleri takip edebilmemizi de istiyoruz.

Peygamber Hz. Muhammed (sav), “Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim-i öğrenen ve öğretendir” diyordu.

Shaykha Meryem en iyiler arasındaydı. Ve Allah'tan bizim de en iyiler arasında yer almamızı istiyoruz.

(Hamzah Raza, Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi ve Vanderbilt Üniversitesi mezunudur.Vanderbilt'te, apartheid karşıtı mücadelede Güney Afrikalı Müslümanların oynadığı role ilişkin tezi için en yüksek ödülleri aldı.)

Muslimmatters'ten alınmıştır.

Kaynak: Timetürk