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Omuz kası yırtılması neden olur?

Spor yaparken ya da yanlış bir hareket sırasında omuz kası yıpranır bu da ilerleyen zamanlarda ciddi kas hastalıklarına neden olur. Bu rahatsızlık aynı zamanda kol hareketlerini de kısıtlar.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:04
Omuz kası yırtılması neden olur?

Omuz eklemi kürek kemiği, kol kemiği ve köprücük kemiğinden oluşur. Kol kemiği ise 4 kasla omuza bağlıdır. Kaslar omuz kemiği ve kol kemiği arasındaki hareketleri sağlar. 

İKİ ÇEŞİT OMUZ YIRTILMASI VARDIR;

KISMİ KAS YIRTILMASI

Gerilme ya da kasılma sonucu yaşanır. Kanama ve şişlik belirtileri gösterir.

TAM OMUZ YIRTILMASI

Kas bütünlüğü bozulur. Kol uzanma yetisini kaybeder. Kanama, şişlik, ağrı ve kuvvet kaybı yaşanan belirtiler arasındadır.

OMUZ YIRTILMASI TEDAVİSİ

Yırtılmanın olduğu bölgeye soğuk ve sıcak su uygulaması doktor kontrolün de yapılır. Omuz hareketlerini artırmak için fizik tedavi yapılırken kasın zarar görmemesi içinde rehabilitasyon ve ilaç tedavisi uygulanır.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:04
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