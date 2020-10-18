  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Omurga eğrili nedir belirtileri neler nasıl tedavi edilir?
Sağlık

Omurga eğrili nedir belirtileri neler nasıl tedavi edilir?

Skolyoz yani omurga eğriliği bireylerde omurganın kendi etrafında dönmesiyle birlikte eğrilmeye başlar ve bunun sonucunda omurgada normal olmayan yapısal deişiklikler oluşur. Peki omurga eğrili belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:07:00 - 2020-10-18 15:08:10
Omurga eğrili nedir belirtileri neler nasıl tedavi edilir?

Çocukluk ve gelişim çağında görülen omurga eğriliği omurgada ki hızlı büyüme nedeniyle daha hızlı ilerleme gösterebilir. Bu nedenle omurga eğriliği erken fark edilip erken müdahale edilmesi oldukça önemlidir. Erken tedavi omurga eğriliği hastalarında başarı oranının artırmakta. Türkiye’de yaklaşım 2.5 milyon omurga eğrisi hastası bulunmaktadır. 

Omurga eğriliği belirtileri neler?

Omurganın yana eğriliği omuz ve kalçaların asimetrik durması birinci eğriliği karşılayıcı ikinci bir. Eğriliğin oluşabilsin öne eğilme sırtta arkadan bakıldığında şişkinlik oluşumu, nefes darlığı gibi başlca bulguları söz konusudur.

Omurga eğriliği tedavisi

Omurga eğriliği kişilere göre değişen kendine özgü tedavi yöntemi vardır. Omurga eğriliği yöntemi eğriliğe göre özel pozisyonlamaları ve üç boyutlu eğzersizleri içerir.

Omurga eğriliği için hangi bölüme gidilmeli?

Omurga eğriliğine hangi doktor bakar? Yukarıda yer alan etkenlerden herhangi biri nedeniyle omurga eğriliği şikayetiniz varsa ya da buna işaret eden şiddetli ağrılardan şikayetçi iseniz, başvurmanız gereken bölüm Ortopedi kliniğidir.

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Sağlık

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz
Dünya

Paşayeva: Karabağ'da İstanbul'un kilidini alma mücadelesi veriyoruz

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva katıldığı televizyon programında, "Biz bugün burada Sadece Bükü'nün değil, Karabağ'da İstanbul'un ki..
TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi
Gündem

TELE1'de skandal Azerbaycan açıklaması! Nereden geliyor bu Ermeni sevgisi

CHP destekçisi TELE1'de açıklamalarda bulunan Musa Özuğurlu, Azerbaycan'ın nitelikli ilerleme kaydedemediğini ve kayıplarının çok fazla oldu..
KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi
Gündem

KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinin neden olduğu maddi hasarı onarmak için geniş kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Yakla..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay