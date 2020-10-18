Omurga eğrili nedir belirtileri neler nasıl tedavi edilir?

Çocukluk ve gelişim çağında görülen omurga eğriliği omurgada ki hızlı büyüme nedeniyle daha hızlı ilerleme gösterebilir. Bu nedenle omurga eğriliği erken fark edilip erken müdahale edilmesi oldukça önemlidir. Erken tedavi omurga eğriliği hastalarında başarı oranının artırmakta. Türkiye’de yaklaşım 2.5 milyon omurga eğrisi hastası bulunmaktadır.

Omurga eğriliği belirtileri neler?

Omurganın yana eğriliği omuz ve kalçaların asimetrik durması birinci eğriliği karşılayıcı ikinci bir. Eğriliğin oluşabilsin öne eğilme sırtta arkadan bakıldığında şişkinlik oluşumu, nefes darlığı gibi başlca bulguları söz konusudur.

Omurga eğriliği tedavisi

Omurga eğriliği kişilere göre değişen kendine özgü tedavi yöntemi vardır. Omurga eğriliği yöntemi eğriliğe göre özel pozisyonlamaları ve üç boyutlu eğzersizleri içerir.

Omurga eğriliği için hangi bölüme gidilmeli?

Omurga eğriliğine hangi doktor bakar? Yukarıda yer alan etkenlerden herhangi biri nedeniyle omurga eğriliği şikayetiniz varsa ya da buna işaret eden şiddetli ağrılardan şikayetçi iseniz, başvurmanız gereken bölüm Ortopedi kliniğidir.