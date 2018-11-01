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Ömür Gedik'ten 'burs' şovu! "İnşallah ihtiyacı olan biri alır" sözüyle kendisini ele verdi

Sosyal medyada çekilişle 5 öğrenciye burs vereceğini söyleyen Ömür Gedik, bunu şov aracı olarak kullanması sebebiyle tepki gördü. Bir vatandaşa verdiği "İnşallah ihtiyacı olan birine gider" cevabı ise niyetinin yardım yapmak değil şov ve reklam olduğunu ortaya koydu.

01 Kasım 2018 Perşembe 23:07
Ömür Gedik'ten 'burs' şovu! "İnşallah ihtiyacı olan biri alır" sözüyle kendisini ele verdi

 yeniakit.com.tr 

Sosyal medya hesaplarından tepki çeken bir paylaşım yapan Hürriyet'in oyuncu popçu yazarı Ömür Gedik, 5 öğrenciye burs vereceğine yönelik bir duyuru yaptı. Burs vereceğini söyleyen Ömür Gedik'in işi şova dönüştürmesine vatandaşlardan tepki geldi.

Çekilişle 5 öğrenciye burs vereceğini ifade eden Ömür Gedik, 2 arkadaşının ve kendisinin etiketlenmesini istedi. Gedik, sosyal medya hesaplarının takip edilmesini de istemesiyle burs gibi bir yardım aracını reklam ve şova dönüştürdü.

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Resmini paylaş, hesabı takip et, bursu kap!

Gedik sosyal medya hesabından "Öğrencilerin dikkatine! Ömür Gedik'ten 5 öğrenciye burs imkanı... Tek yapmanız gereken ömürgedik'le birlikte 2 kişiyi etiketlemeniz. Çekilişin seçici olabilmesi için yukardaki kampanya görselini ister kişisel profilinizde, isterseniz de hikayenizde paylaşabilirsiniz. Ömür Gedik'ten her ay 5 ayrı öğrenciye 500'er TL'lik destek için Ömür Gedik'i takip et, etiketle ve paylaş! Kazananlar her ayın ilk perşembesi Ömür Gedik instagram hesabından açıklanacak. İlk kazananlar 1 Kasım Perşembe gecesi 20:30'da açıklanıyor. (Çekilişi kazanan öğrencilerin belgelerini ibraz etmelerini rica edeceğiz)" duyurusunda bulundu.

Vatandaşlardan tepki geldi

Bu duyurusun ardından sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar Ömür Gedik'in burs duyurusunun reklam ve şov amaçlı kullandığını dile getirerek "Reklamla burs iğrençliğine siz de düşmüşsünüz", "Yardım değil şov", "Bırakın bu sağduyu yalancılığını","Sahte iyilik oyunu, ayıp ya!","Birilerini dilenci gibi görmek hoşunuza mı gidiyor?", "Reklam kokan hareketler bunlar" şeklinde yorumlarla tepkilerde bulundu. 

Cevap verdi, reklam ve şov niyetini açık etti

Vatandaşların tepkilerine cevap veren Gedik, "İnşallah ihtiyacı olanlara gider" sözleriyle asıl amacının reklam olduğunu açık etti. Bir vatandaşın ise bu sözlerin asıl niyetini yansıttığını beyan ederek "Bu cevabınız bile nasıl yanlış bişey yaptığınızı gösteriyor.Neymiş efendim inşallah ihtiyacı olana gidermiş.şunu da düzeltin yardım değil şov. Toto oynamanıza gerek yok. Kuruluşlara gidin onlar nşallaha maşallaha gerek bırakmaz. Böyle yazarların halkından artık bişey beklemicem." cevabını verdi.

İşte Ömür Gedik'e gelen tepkilerden bazıları:

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 23:07
  1. Ömür Gedik
  2. Ömür Gedik burs
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