Ömür Gedik'ten bilim kadını Canan Karatay'a küstah hakaret!

Kedisi ölünce bunalıma giren ve intiharın eşiğine gelen oyuncu popçu yazar Ömür Gedik, yaptığı açıklamalarla vatandaşlara uyarılarda bulunan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a hakaretler savurdu.

Canan Karatay'ın sözleri adresini buldu

Katıldığı bir televizyon programında veganlığı hastalık olarak tanımlayan Prof. Dr. Canan Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" demişti.

Bilim kadını Canan Karatay'a küstah hakaret

Leman Sam'ın ardından "tahıl beyinli" sözlerini üzerine alınan Ömür Gedik, ünlü bilim kadını Prof. Dr. Canan Karatay'a hakaretlerde bulundu.

Hürriyet'te ne vasıfla yazdığı bilinmeyen Ömür Gedik, sosyal medya hesabından "Canan Karatay yaşam hakkına saygısı ve vicdanı olmayan tam bir şarlatan… Tahıl beyinli dediği Veganlar ve koyunlar da ondan daha zeki bence.." ifadelerini kullandı.