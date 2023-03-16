Ömrünün yarısı gitti! Gerçek 34 yıl sonra ortaya çıktı
ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Soygun suçundan 34 yıldır hapiste bulunan adamın masum olduğu ortaya çıktı.
ABD'de 34 yıl önce silahlı soygun olayından suçlu bulunan Sidney Holmes'in masum olduğu ortaya çıktı. Yıllar boyunca masum olduğunu söyleyen 57 yaşındaki adamın dosyası yeniden incelendi ve gerçek ortaya çıktı.
Ailesine en son 34 yıl önce sarıldığını belirten Holmes, "Umudumu asla kaybetmedim ve özgürce dolaşabileceğim günün geleceğini biliyordum" dedi.
Holmes, bir mağazaya yapılan soygunda yer alan çetede olduğu 6 Ekim 1988'de tutuklanmıştı.
Holmes, 34 sene önce 400 yıl hapse mahkum edilmişti.
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