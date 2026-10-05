Ömrünü faziletli bir nesil için harcadı: Nedim Urhan hoca dualarla yad ediliyor

Hayatını İslam yolunda vakfeden İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı, Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim Urhan Hoca, vefatının dördüncü yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad edildi.

İLK İMAM HATİP OKULLARININ İLK TALEBELERİNDEN BİRİ

1935 yılında Artvin’de dünyaya gelen Nedim Urhan, Türkiye’nin dini ve manevi hayatında dönüm noktalarından biri olan ilk İmam Hatip Okulu öğrencilerinden biri olma onurunu yakalamıştı. Gençlik yıllarından itibaren ilme olan büyük sevdasıyla İstanbul’a gelerek devrin öncü ilim rehberlerinden dersler aldı. Ali Haydar Efendi, Gönenli Mehmet Efendi ve Cumhuriyet döneminin ilk Diyanet İşleri başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmen gibi abide şahsiyetlerin ilmi tedrisatından geçti.

Eğitim hayatının ardından akademide görev alarak uzun yıllar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda dersler verdi. Fakültedeki hocalık yıllarında binlerce öğrenci yetiştiren Urhan, sadece müfredat dersleriyle sınırlı kalmayıp talebeleriyle yakından ilgilenmesi, onlara babacan ve kucaklayıcı yaklaşımıyla ilahiyat camiasında iz bıraktı.

VAKIF HİZMETLERİ VE GENÇLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Doç. Dr. Nedim Urhan Hocaefendi, akademik kimliğinin ötesinde tam bir vakıf insanı olarak tanındı. İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanlığı gibi görevleri bünyesinde barındırarak ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma, burs ve eğitim imkânı sağlanmasında öncü rol oynadı.

Gençlerin manevi ve ahlaki değerlerle donatılması konusundaki hassasiyetini ömrünün son anına kadar koruyan Nedim Urhan Hoca, sivil toplum çalışmalarında aktif görevler üstlendi ve toplumun her kesimine samimiyet ve istikamet mesajları verdi.

"EMROLUNDUĞUN GİBİ DOSDOĞRU OL!"

Urhan Hoca, çevresindekilerle iletişim kurarken Kur'an-ı Kerim’in "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" (Hûd Suresi, 112) ayet-i kerimesini düstur edindi. Telefon görüşmelerini kapatırken dahi muhataplarına bu ayeti hatırlatması, onun hafızalara ve gönüllere kazınan en belirgin vasıflarından biri haline geldi.