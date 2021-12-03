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Dünya Omicron virüsü hızla yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü
Dünya

Omicron virüsü hızla yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantı Omicron, Tunus'ta 1 yolcuda tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 22:15:00 -
Omicron virüsü hızla yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü

Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet, Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un Kongo’dan gelen 1 kişide tespit edildiğini duyurdu.

Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Tunus’a sıçradı. Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet yaptığı açıklamada, Kongo’dan Türkiye aktarmalı olarak Tunus’a gelen 23 yaşındaki erkek 1 yolcuda Omicron mutasyonu tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu yolcuya Tunus’ta yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını aktaran Mrabet, testin ardından yapılan incelemeler sonucunda yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Karantinaya alındı

Yolcunun şu anda karantinada olduğunu belirten Mrabet, Tunus’un mutasyonu tespit etme hızını överek, ülkesinin salgınla ve sonuçlarıyla başa çıkmaya tamamen hazır olduğunu kanıtladığını belirtti.

 

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