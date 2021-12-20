Omicron varyantı yayılıyor! Bu iki semptoma dikkat!

Omicron dünyada hızla yayılmaya devam ederken üzerindeki sır perdesi de kalkıyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar Omicron’a karşı elimizi daha da güçlendiriyor. Diğer taraftan yeni varyantın soğuk algınlığıyla benzer semptomlar göstermesi insanların ve sağlıkçıların işini zorlaştırıyor.

Bu iki semptoma dikkat

İngiltere’den ITV'nin Lorraine programında konuşan Doktor Amir Khan, Omicron’un benzersiz özelliklerini paylaştı. “İlk ölen İngiliz aşısızdı” diyen Khan, maalesef soğuk algınlığı ile Covid arasındaki farkı söylemenin basit bir yolu olmadığına dikkat çekti. Ancak Omicron varyantının semptom profilinde bazı benzersiz özellikleri olduğunun da altını çizen Khan, “Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve yorgunluk soğuk algınlığı semptomlarıdır. Bunlar Omicron ile soğuk algınlığının benzer semptomları. Ancak soğuk algınlığından farklı olarak Omicron ile enfekte olmuş kişilerde gırtlak ve kas ağrıları da raporlarda yer alıyor” dedi.

Beyin sisi riski

İngiltere’de Omicron ile ilgili ilk analizlere göre varyantın belirtileri arasında yemek yerken ve yutkunurken ortaya çıkan değişikliklerin de virüsün belirtisi olabileceğine dikkat çekildi. Yapılan araştırmalarda Omicron hastalarında beyin sisinin de yaygın olarak rapor edildiği kaydedildi. Hastalar karışıklık, unutkanlık, odaklanma ve zihinsel netlikte sorunlar yaşıyor.





