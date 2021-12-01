"Omicron varyantı" tam olarak ne? Alman profesörden yüreklere su serpen açıklama

Almanya epidemiyolog Prof. Dr. Karl Lauterbach, ilk raporların, Omicron varyantının bir yılbaşı hediyesi olabileceği ve hatta pandeminin sonunu hızlandırabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Güney Afrika'daki doktorlar, Omicron'un koronavirüsün önceki versiyonlarına göre baş ağrısı ve yorgunluk gibi hafif semptomlara neden olduğunu açıklamıştı.

"Daha az ölüm için evrimleşti"

Lauterbach, "Omicron varyantının başak proteininde 32 mutasyonu var, yani delta varyantının iki katı kadar. Bu durum, çoğu solunum virüsünün evrimine paralel olarak, koronavirüsün daha sık enfekte etmek ve ancak az ölümcül olmak için evrimleştiği anlamına gelebilir" dedi.

Aşılamanın önemine vurgu

Diğer taraftan, Birleşik Krallık East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. Paul Hunter, teorinin doğruluğunu kanıtlayabileceğini söyledi, ancak aşılamanın bu türe karşı korunmada çok önemli olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, bilim insanları uzun zamandır koronavirüsün ortadan kaldırılmasının pek mümkün olmadığı, bunun yerine daha hafif bir soğuk algınlığı benzeri virüse evrimleşeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Gençlerde daha fazla görüldü

Ancak bilim insanları, Omicron varyantının ne tür bir etki yaratacağını belirlemek için en az bir aya ihtiyaçları olduğunu aktardı. Çünkü bir insanın koronavirüse yakalandıktan sonra, ciddi şekilde rahatsızlanması zaman alıyor. Öte yandan şimdiye dek Omicron varyantı vakalarının çoğu, yaşlı yetişkinlere kıyasla virüsten daha hafif semptomlar yaşayan genç insanlarda görüldü.