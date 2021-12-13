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Dünya Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı
Dünya

Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Macaristan'da koronavirüsün "Omicron" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 18:51:00 -
Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, M1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını söyledi.

Müller, hastalardan birinde hafif belirtiler görüldüğünü, diğerinin ise tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti.

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 3 günde 16 bin 17 yeni vaka tespit edildi.

Bugüne kadar 1 milyon 198 bin 939 vakanın kaydedildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 36 bin 884'e yükseldi.

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