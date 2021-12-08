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Dünya Omicron mutasyonu o ülkeye sıçradı
Dünya

Omicron mutasyonu o ülkeye sıçradı

Kuveyt'te Omicron mutasyonun ilk kez, bir Afrika ülkesinden ülkeye gelen bir yolcuda görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 21:08:00 -
Omicron mutasyonu o ülkeye sıçradı

Korona virüsün yeni mutasyon türü Omicron giderek yayılıyor. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Abdullah Al-Sanad yaptığı açıklamada, ülkede ilk Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu. Al-Sanad, söz konusu kişinin bir Afrika ülkesinden gelen yolcu olduğunu söyledi. Yolcunun daha önce iki doz Covid-19 aşısı yaptırdığını belirten Al-Sanad, şu anda karantina altında olduğunu ifade etti. Al-Sanad, ülkede gerekli önlemlerin alındığını belirtirken, çalışmaların mevcut aşıların yeni mutasyona karşı etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kuveyt'te korona virüs salgınında toplam 413 bin 555 korona virüs vakası tespit edilirken, 2 bin 465 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 milyon 300 bin nüfuslu ülkede korona virüse karşı iki doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 74.1 olarak kaydedildi.

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